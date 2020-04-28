شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 300 «كرتونة» زيت طعام مجهولة المصدر خلال حملة تموينية ببلبيس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مديرية تموين الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية حملاتها التفتيشية والتموينية على المخابز البلدية، والمصانع الغذائية وكافة الأنشطة التجارية، لإحكام الرقابة على حركة البيع والشراء، وضبط غير الملتزمين بالاشتراطات التموينية والتراخيص القانونية لممارسة النشاط التجاري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضحت فايزة عبدالرحمن، وكيل وزارة التموين بالشرقية، في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه تم تكليف الإدارات التموينية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بالمرور المفاجئ على الأسواق والأنشطة التجارية المتنوعة، لضبط المخالفين والتأكد من صلاحية المعروض، ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات التموينية حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبها، شنّت إدارة تموين بلبيس، حملة تفتيشية على المصانع والمخابز بنطاق المركز، تم من خلالها تحرير المحضر ١٤٧٩٨ لسنة ٢٠٢٠ جنح بلبيس، ضد «م٠ ا٠ر» وذلك لتشغيله مصنع لتعبئة زيت الطعام بدون ترخيص، وتم التحفظ على ٣٠٠ كرتونة زيت مدون عليها علامة تجارية مقلدة.

كما تم تحرير المحضر رقم ١٤٧٩٩ جنح بلبيس، ضد مجهول لحيازته «شيكارة» دقيق مدعم، كما تم تحرير محاضر إثبات حالة ضد أصحاب ٣ مخابز لنقص الوزن والتوقف عن الإنتاج وعدم تقديم السجلات ونظافة أدوات العجين.