شكرا لقرائتكم خبر عن «أوصيكم خيرًا ببناتي».. رسالة طبيبة مصابة بكورونا في مستشفي الأحرار بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت إدارة مستشفى الأحرار التعليمي بالزقازيق، من أعمال التطهير والتعقيم بأقسام وغرف وطرقات المستشفى، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة حرصا على سلامة العاملين والمترددين عليها، وذلك عقب تعرض طبيبة بالمستشفى للإصابة بفيروس كورونا المستجد، والتي تم نقلها إلى مستشفى العزل خارج المحافظة لتلقي العلاج اللازم.

وكانت الطبية «م. س» قد كتبت عبر حسابها الرسمي بالفيسبوك، رسالتين إلى متابعيها، الأولى أعلنت فيها تعرضها للإصابة بفيروس كورونا، والثانية قدمت فيها الشكر لوكيل وزارة الصحة بالشرقية ومديري المستشفى والعيادات الخارجية، قالت في رسالتها الأولى: «بعد تأكد إصابتي بكورونا ولا راد لقضاء الله، أوصيكم خيرا ببناتي» وكررتها ثلاثة مرات، وذلك حرصًا منها على مستقبل بناتها، وتابعت «استحلفكم بالله الدعاء لي عند كل صلاة لعل منكم مستجاب الدعوة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأخيرا أوصيكم خيرا ببناتي».

وفي الرسالة الثانية قامت بطمأنة متابعيها على حالتها الصحية، وقدمت الشكر للطاقم الطبي بمستشفي الباجور، قائلة: «استقبلوني أفضل استقبال؛ والله وقبله الطاقم الطبي بمستشفيات (حميات وصدر الزقازيق)»، وتابعت «أنا مش عارفة أشكر واحد واحد بس حقيقي كل الشكر للدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة اللي أصدر تعليماته على الفور بأخذ المسحة ووفر لي كل سبل الراحة، حقيقي، والدكتور عبدالكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار، والدكتور محمد خاطر مدير العيادات بالأحرار اللي مسبنيش لحظة على التليفون وكان متوتر جدا وقلقان عليا، والله والله الناس دي كانت معايا خطوة بخطوة، فالفضل لله ثم ليهم بجد وزمايلي من المستشفي بمختلف التخصصات، أنا ممنونة لكم بعد الله تعالي، ودعواتكم بتمام الشفاء».

وتلقت الطبيبة عبر صفحتها الآلاف من الردود على رسائلها، تنوعت ما بين الدعاء لها بالشفاء العاجل والشد من أزرها وعودتها لحياتها الطبيعية وأسرتها وعملها بأمر الله.

ومن جانبه أوضح الدكتور عبدالكريم العراقي، مدير مستشفى الأحرار التعليمي، أن الطبية كانت قد تعاملت مع إحدى الحالات بقسم الطواريء يوم الخميس الماضي، والتي كانت تعاني من جلطة، وأثناء مناظرة الطبية للحالة التي كانت تعاني من أعراض سعال، انتقلت إليها الإصابة خاصة وأنها من المخالطين لها، مشيرًا إلى أن الطبية وزملائها من التمريض والعاملين قاموا بعزل أنفسهم ذاتيًا كإجراء احترازي.

وأشار مدير المستشفى إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الوقائية من تعقيم وتطهير للمستشفى، مؤكدًا بأنه فور ظهور أعراض الإصابة على الطبية تم نقلها إلى مستشفى الصدر بالزقازيق وبعد إيجابية الحالة للفيروس تم نقلها إلى مستشفى العزل بالباجور لتلقي العلاج متمنيا لها الشفاء العاجل.

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