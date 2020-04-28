شكرا لقرائتكم خبر عن كورنيش الإسكندرية ممتلئ العدد: «استمتاع بالشمس وصيد» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ساد محافظة الاسكندرية اليوم الثلاثاء طقس معتدل على كافة الانحاء ما دعى المواطنين للخروج للكورنيش للاستمتاع بأشعة الشمس ومزاولة هواية الصيد.

كانت الاسكندرية قد تعرضت أمس لهطول امطار مفاجئة وسط توقعات لهيئة الارصاد الجوية بإنخفاض ملحوظ في درجات الحرارة غدا الاربعاء.

وفى سياق متصل، سجل ميناء الاسكندرية نشاطاً ملحوظاً اليوم في حركة السفن وأعمال الشحن والتفريغ بمينائي الإسكندرية والدخيلة مع تشديد إجراءات التعقيم والتطهير لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ١٩» .

طقس معتدل بالإسكندرية

طقس معتدل بالإسكندرية

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمي باسم الميناء أن مينائي الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار ال 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية وتنشط أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية، وحركة البضائع .وأشار الغندور إلى ان عدد السفن العاملة بالميناء بلغ 38 سفينة، ووصلت 16 سفينة، وسافرت 12 أخرى بينما تواجد بالمخطاف الخارجي 31 سفينة، وبالمخطاف الداخلي 7 سفن تقوم بتفريغ شحنات من الخشب والقمح وفول صويا .



واوضح المتحدث الرسمى للميناء ان إجمالي البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 43 ألف طن، أهمها الحاصلات الزراعية التي تشهد زيادة في المعدلات عن العام الماضي، وبلغ إجمالي البضائع الواردة 128 ألف طن أهمها الغلال والمواد البترولية، والخشب، والصوديوم، والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 351 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 1007 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 10444 شاحنة عامة من والي الميناء .



ومن جانبه وجه الربان طارق شاهين، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كل الجهات المعنية بالميناء للاهتمام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمباني، والسفن والوحدات البحرية، والاسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، والمكاتب، والمعدات وذلك على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.