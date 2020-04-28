شكرا لقرائتكم خبر عن دعم التأمين الصحي بأسوان بأجهزة «الكيوسيستم» لتخفيف المشقة على المترددين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، الثلاثاء، بزيارة مفاجئة لمبانى مستشفى ومنطقة التأمين الصحى، حيث تفقد العيادات الخارجية لمختلف التخصصات الطبية، بجانب معامل الأشعة والتحاليل الطبية، ومخازن الأجهزة التعويضية.

و أعطى المحافظ توجيهاته بضرورة وضع آلية متطورة لصرف الأدوية للمستفيدين من خدمة التأمين الصحى تحسباً لزيادة الإقبال عليها في فترات أخرى، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق مع رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى لدعم فرع أسوان بأجهزة «الكيوسيستم» لنظام انتظار العملاء من أجل تخفيف المشقة على المترددين لصرف المقررات العلاجية لهم من صيدلية المستشفي وخاصة من كبار السن والسيدات.

واطمأن «عطية» على تنفيذ آلية إجراء التحاليل الطبية للمستفيدين وذلك بعد فتح فروع في المراكز والمدن البعيدة، بالإضافة إلى التعاقد مع 6 معامل طبية خاصة وبالتالى تقليل الفترة الزمنية لإجراء التحاليل المطلوبة، موجهاً مدير عام منطقة التأمين الصحى بضرورة التزام الأطباء بمواعيد فتح العيادات الخارجية، بجانب الالتزام بالإجراءات الوقائية لمكافحة كورونا المستجد بتقليل الكثافات ومنع أي تجمعات من المواطنين للحصول على الخدمة الصحية من خلال زيادة أعداد منافذ صرف الأدوية والمستلزمات الطبية، بجانب ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، علاوة على الاستمرار في رش مواد التطهير والتعقيم.

وأمر المحافظ بصرف 200 لتر كحول إثيلى من المصنع الجديد بالمنطقة الصناعية على نفقة المحافظة لمنطقة التأمين الصحي للمساهمة في أعمال التعقيم والتطهير في ظل تردد أعداد كبيرة من المواطنين على العيادات الخارجية والصيدليات ومعامل التحاليل.