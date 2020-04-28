شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة المشاتل في بدايتها.. «الوادي الجديد» يحاصر زراعة الأرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد المهندس إسماعيل رضوان، مدير عام الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن وزير الزراعة كلف بإزالة مشاتل الأرز في بدايتها وعمل حصر أسبوعي بالزراعات.

وقال رضوان إن محصول الأرز من المحاصيل التي حظرت وزارة الزراعة زراعتها بمحافظة الوادي الجديد، نظراً لاستهلاكه كميات كبيرة من المياه، وقررت استبداله بزراعات أخرى اقتصادية تدر عائد مادي للمزارعين، حيث تقوم مديرية الزراعة بتكثيف الندوات الإرشادية للمزارعين عن المحاصيل البديلة التي تدر عائد مادي وتحقق إنتاجية كبيرة ولا تستهلك كميات كبيرة من المياه ويمكن زراعتها بدلاً من الأرز.

وتحظر وزارتي الري والزراعة زراعة الأرز بمحافظة الوادي الجديد منذ عدة سنوات باعتبار إن الأرز من الزراعات المستهلكة للمياه والذي يؤثر بالسلب على المخزون الجوفي للمياه، كما تتخذ وزارة الري عدة إجراءات لمنع زراعة هذا المحصول بالوادي الجديد من خلال توعية المزارعين وتحرير محاضر للمخالفين .