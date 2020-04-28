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شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة الروسية لدى القاهرة تنشر أول صور للسفير الجديد جيورجى بوريسينكو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للسفارة الروسية بالقاهرة صورة للسيد جيورجى بوريسينكو، السفير الجديد لروسيا الاتحادية لدى مصر، والذى قرر الرئيس فلاديمير بوتين تعيينه خلفا للسفير السابق سيرجى كيربيتشينكو، الذى توفى فى سبتمبر الماضى فى القاهرة.
وقالت وكالة تاس الروسية إن بوريسينكو، الذى يشغل منصب مدير قسم أمريكا الشمالية لوزارة الخارجية الروسية عين أيضا مفوضا لروسيا لدى جامعة الدول العربية.
السفير الروسى
ونشرت القرارات الرمسية للرئيس بوتين على البوابة الرسمية لوزارة المعلومات الروسية أمس الاثنين. ووفقا للمرسوم، فقد تم تعيين بوريسنكو سفيرا فوق العادة ومفوضا لروسيا الاتحادية لدى جمهورية مصر العربية. فيما أشار مرسوم آخر إلى تعيينه على أساس جزئى مبعوثا لموسو لدى جامعة الدول العربية.
جيورجى بوريسينكو
ومنذ وفاة السفير الروسى السابق، تولت سفيتانا زوبوفا منصب القائم بأعمال السفير فى القاهرة.
ووفقا لوكالة تاس، فإن السفير الروسى الجديد ولد فى عام 1968، وتخرج من معهد موسكو للعلاقات الدولية عام 1990. وعمل منذ الأول من ديسمبر عام 2014، مديرا لقسم أمريكا الشمالية وزارة الخارجية الروسية.
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