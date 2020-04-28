شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء: لا يجوز قراءة القرآن الكريم من المصحف دون وضوء.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "هل خروج الريح يبطل قراءة القرآن الكريم من المصحف؟".. سؤال ورد اليوم إلى دار الإفتاء المصرية خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال وسام: "المصحف لا يمسكه إلا متوضأ طاهر، بخلاف الموبايل أو النسخة الالكترونية مفيش مانع انك تقرأ، واستحب بعض العلماء وانت تقرأ إذا خرج منك ريح أن تقف في القراءة ثم تستأنف بعد ذلك لكن لا تمسك المصحف".

وكانت دار الإفتاء المصرية قالت عبر ردت على سؤال سابق لأحد متابعى صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك حول قراءة القرآن دون وضوء، جاء نصه: "هل يجوز قراءة القرآن للتعبد بدون وضوء؟"، حيث قالت دار الإفتاء: "يجوز قراءة القرآن بدون وضوء؛ إذا كان القارئ حافظًا للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف، أما من أراد قراءة النص المكتوب فيمكنه الاستعانة بالأدوات الحديثة كالمصاحف الموجودة على الهاتف المحمول ونحوها."