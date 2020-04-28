شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: العمل فترة مسائية بمواقع استلام الأقماح المحلية المزدحمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه نظراً لوجود ازدحام فى بعض المواقع التخزينية لاستلام الأقماح المحلية من الموردين فإنه يتم العمل بالصوامع والبناكر والشون التى بها إضاءة فترة ثانية بعد الإفطار من الساعة الثامنة مساء حتى الساعة الحادية عشر مساء بالمواقع التى بها زحام.

كان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد شدد على استمرار عمل غرفة عمليات متابعة توريد القمح المحلية موسم 2020 بديوان عام وزارة التموين مع تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، وأخري فرعية بالإدارات التموينية لمتابعة عمليات توريد الأقماح المحلية.

فيما تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية تسويق القمح المحلى لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة من خلال الجهات المسوقة بعد إيقاف التوريد أمس الإثنين بمناسبة أعياد شم النسيم وسيتم فتح المواقع التخزينية والتسويقية المستوفاة للشروط والمواصفات المعتمدة من الوزارة فى جميع محافظات ومراكز وقرى الجمهورية حيث يوجد لدى الوزارة ما يقرب من 453 نقطة تجميع للقمح وهذه النقاط قد تكون صوامع، أو بناكر، أو شون متطورة حديثة، أو شون أسفلتية خرسانية وتصل السعات التخزينية من الأقماح إلى ما يقرب من 3.2 مليون طن.

كما يوجد لجان لاستلام الأقماح ممثلة وزارات التموين والزراعة، وايضاً من كل من هيئة سلامة الغذاء، والرقابة على الصادرات والواردات حتى يتم الالتزام بضوابط التوريد الصحيحة، على تكون مواعيد عمل لجان استلام الأقماح من 8 صباحاً حتى 8 مساءً.