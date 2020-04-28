شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: لجان متابعة لطرح الطماطم الصيفى لزيادة المعروض بالأسواق فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتابع الإدارة العام للخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، طرح العروة الصيفية للخضروات لزيادة المعروض بالأسواق المحلية، خاصة الطماطم خلال شهر مضان، من خلال لجان لمتابعة المحصول بمحافظات تركيز الإنتاج.

وقال المهندس محمود عطا، رئيس الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن هناك لجان متابعة حول انتاج العروة الصيفية للطماطم لزيادة الإنتاج وزيادة المعروض بالأسواق واستقرار أسعارها، مضيفا أن هناك لجان متابعة يومية بمحافظات تركيز الإنتاج للطماطم.

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وأضاف "عطا" أن هناك لجان تعمل دوريا على حصر البيانات الزراعية للخضر بصورة دقيقة من خلال الخريطة الزراعية، ووضع تصور كامل وصحيح للعمل على أرض الواقع لحل كافة المشكلات الزراعية لضمان تحقيق الجودة الإنتاجية من حيث الكم والكيف ، وتوفير المعلومات اللازمة لاحتياجات السوق المحلى من المنتجات الزراعية بالمحافظات، وتوفير المعلومات للجمعيات الاستهلاكية والجمعيات التعاونية عن مصدر المنتجات الزراعية الهامة، دون تدخل الوسطاء.

من جانبه أكد المهندس علاء البحراوى مديرعام الخضر بالإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، في تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن يتم حاليا طرح انتاج العروة الصيفية لمحصول الطماطم ، بمحافظات تركيز الإنتاج وخاصة بمحافظات الصعيد ،موضحا أن هناك متابعة مستمرة للمحصول لزيادة الإنتاج بالأسواق المحلية .

يذكر أن إجمالى مساحات الطماطم حوالى ما يقرب 400 ألف فدان تزرع في 3 عروات وهى تانى محصول بعد البطاطس ، عروات الطماطم منها العروة النيلى التي تصل مساحتها إلي مساحة 49 ألف 252 ، بينما يتصل مساحة العروة الشتوى إلي 141 ألف 78 فدان، في حين تصل مساحة العروة الصيفى 192 ألف و262 فدان ، متوسط الإنتاجية 15 - 18 طن للفدان بإجمالى إنتاج كلى لمصر يصل إلى أكثر من 6 ملايين و500 ألف طن وفقا لتقارير وزارة الزراعة.