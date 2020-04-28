شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الكهرباء يجتمع بمجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة اجتماع مجلس إدارة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، ظهر اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور محمد عبد العزيز رئيس الجهاز وأعضاء مجلس الإدارة بمقر ديوان عام الوزارة. ومن المقرر أن يناقش الاجتماع برئاسة الدكتور محمد شاكر، قواعد منح التراخيص والتصاريح وفقاً للقواعد الجديد التي أقرها مجلس إدارة الجهاز ومناقشة الضوابط الجديدة لتوصيل التيار الكهربائى للمنشآت السكنية وغير السكنية على الجهدين المنخفض والمتوسط. ومن المتوقع أن يتم إصدار قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بالتجديد للدكتور محمد عبد العزيز، لرئاسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك لعام للمرة الثانية على التوالى. كان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارا بتعيين الدكتور محمد عبد العزيز رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، فى يناير 2019، خلفا للدكتور حاتم وحيد، الرئيس السابق للجهاز، ويعد قرار تعيين الدكتور محمد عبد العزيز على سبيل الإعارة من كلية الهندسة بجامعة عين شمس لرئاسة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

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