شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الإنجيلية فى الشرابية تبدأ حملة تعقيم مؤسسات الحى وتوعية الجمهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، تنفيذ مبادرة "معًا فى الأزمة"، بالتعاون مع الكنيسة الإنجيلية بالشرابية برعاية القس أرنست نادى، وحى الشرابية برئاسة الدكتور اللواء مصطفى سعد عُبية رئيس حى الشرابية.

وتستهدف المبادرة العاملين بالقطاع الحكومي والأجهزة التنفيذية، فى مؤسسات حي الشرابية بمحافظة القاهرة، وذلك من خلال تعقيم وتطهير مؤسسات الحي وعمل توعية لجمهور المواطنين وتوزيع وسائل الحماية من المطهرات والمواد المعقمة والكمامات والكحول الايثيلى تركيز 70%؜ لـ 100 من العاملين بمبنى حى الشرابية، بكامل إداراته ومكتب نائب المحافظ، ومكاتب الأمن والعمليات وتستمر المبادرة لمدة يومين لتعقيم مبنى سنترال الشرابية، وعدد من مكاتب البريد، ومبنى الشئون الاجتماعية.

كانت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، برئاسة الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر قد قدمت الدعم لأكثر من عشرين ألف أسرة ومائة ألف مواطن، بإجمالى قيمة مالية ستة ملايين جنيه مصرى، وذلك عبر مختلف قطاعات ووحدات الهيئة داخل المجتمعات المحلية، فى عدد من المحافظات، من خلال المساهمة فى تنفيذ عدد من المبادرات المجتمعية، التى تهدف إلى لتحقيق أعلى مستوى كفاءة للحد من تحديات انتشار فيرس كورونا.

وقال رئيس الانجيلية "منذ بداية عمل الهيئة الإنجيلية ونحن نعمل فى مجال التنمية المباشرة بجانب البناء المعرفى ورفع الوعى المجتمعى، وفى ظل الموقف شديد الخطورة الذى يحتاج إلى خبرات الجميع وقدراتهم، وبجانب ما تقوم به الدولة بكل أجهزتها وقطاعاتها من جهود فعّالة لمكافحة وباء كورونا، قررت الهيئة القبطية الإنجيلية من منطلق مسؤوليتها الوطنية، التدخل والمساهمة بحزمة من المبادرات فى معظم مجتمعاتنا المحلية، بكل قطاعاتها ووحداتها، بإجمالى قيمة ستة ملايين جنيها، لتعزيز الحماية اللازمة لمواجهة تحديات انتشار وباء فيروس كوفيد - 19، وتوفير أفضل مناخ آمن للمصريين".