شكرا لقرائتكم خبر عن المنايفة وصلوا الوجبات دليفرى لمواجهة كورونا (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مشروع إفطار صائم مبادرة قام بها شباب متطوع من قرية جروان التابعة لمركز الباجور محافظة المنوفية لإيصال وجبات موائد الرحمن لباب البيت تحت شعار افطر فى بيتك وهنجيلك لحد عندك وذلك بعد قرار منع موائد الرحمن فى شهر رمضان المبارك فى ظل الأزمة العالمية التى تعيشها البشرية جمعاء وهو تفشى فيروس الكورونا، مبادرة خير كريمة لاطعام ٢٠٠ أسرة يوميا .

ليست هذه هى المبادرة الأولى ولكن قام أبناء محافظة المنوفية فى العام الماضى بأفطار الصائمين على الطريق الإقليمي يوميا فى شهر رمضان، ولكن مع اختلاف الظروف الحالية قرار الشباب المتطوع إيصال الوجبات إلى منازل المتعففين باستخدام تروسيكل يمر على منزل منزل وفقا لخريطة يتحركون عليها وبها اسماء المحتاجين حيث ان الوجبة تكف اب وام وطفلين.

الجدير بالذكر أن القائمين على المبادرة قاموا بتخفيض إعداد المتطوعين مع الأخذ فى الاعتبار التباعد الاجتماعى وارتداء المستلزمات الواقية من كمامة وجوانتى حرصا على سلامة الطرفين والعمل على تقديم وجبة صحية لمستحقيها.