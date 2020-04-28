شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تتابع جهود شركات البترول لحل مشكلة الصرف الصناعى فى خليج السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، مع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، لمتابعة الموقف التنفيذى لخطط التوافق البيئى للشركات البترولية العاملة بمحافظتى السويس والبحر الأحمر وفقاً للاشتراطات البيئية التى نص عليها قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994، ويأتى ذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لحل مشكلة الصرف الصناعى لعدد من شركات البترول فى مياه خليج السويس.

وأكدت ياسمين فؤاد، فى بيان، أن الاجتماع شهد استعراض جهود شركات البترول وخطط الإصلاح البيئى للتوصل إلى حلول جذرية لمشكلة الصرف الصناعى فى مياه خليج السويس وأن هناك متابعة مستمرة الوصول للتوافق البيئى، وشددت على ضرورة أن تتضمن هذه الخطط استخدام أحدث التكنولوجيات فى عمليات معالجة الصرف الصناعى ومصادر التمويل وألا تزيد المدة الزمنية عن عام ونصف.

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وأوضح وزير البترول أنه تم اعتماد بعض الخطط لبعض شركات البترول وخاصة الشركات العامة، وأشاد خلال الاجتماع بالتنسيق المستمر بين الوزارتين والشركات المعنية للتوافق بما يحقق الصالح العام.

ويعد هذا هو الاجتماع الثانى للجنة العليا للتوافق والإصلاح البيئى لمواجهة مشكلة الصرف الصناعي بخليج السويس، وحضر الاجتماع المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول ومساعده للبيئة والسلامة والصحة المهنية الكيميائى جمال فتحى والدكتورة إيناس أبو طالب، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ورؤساء شركات البترول العاملة فى محافظتى السويس والبحر الأحمر، التى تضم شركات الإنتاج جابكو والعامة والأمل وبتروجلف وزيتكو وشركتى التكرير السويس والنصر للبترول.