شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تنشر المحاضرة الثامنة من دورة الفكر المستنير للأئمة والواعظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف عن نشر المحاضرة الثامنة من دورة الفكر المستنير التدريبية الإلكترونية العامة لجميع الأئمة والواعظات، وهي الحلقة الرابعة من كتاب : " قواعد الفقه الكلية .. رؤية عصرية".

وأكدت الوزارة فى بيان اليوم، أن المحاضرة يقدمها الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، لافتة إلى أنه تم نشر المحاضرة عبر بوابة الأوقاف الإلكترونية وقناة الوزارة ” منبر التجديد ” على اليوتيوب ، وقناتها الصوتية “منبر التجديد” على ساوند كلاود ، كما ستتاح المادة العلمية مكتوبة على الصفحة المخصصة لمبادرة : “معًا لخطاب ديني مستنير “على الفيسبوك تحت اسم ” وعي ” .

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وكانت وزارة الأوقاف أكدت أنه فى إطار رسالتها الدعوية ودورها التجديدى وحرصها على نشر الفكر الوسطى المستنير والتعامل مع قضايا الواقع ومستجداته بروح تتسق وما يقتضيه فقه الواقع والحفاظ على الثوابت الشرعية فى ضوء فهم المقاصد العامة لديننا السمح، وأيضا فى إطار تعاونها مع سائر المؤسسات الإعلامية الوطنية، تطلق الوزارة مبادرتها: "معًا لخطاب ديني مستنير" مع تكثيف رسائلها الدعوية عبر عدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية والمواقع الإلكترونية ومن خلال بوابة الأوقاف الإلكترونية.

وأكدت وزارة الأوقاف على استعدادها الكامل للتعاون مع جميع المحطات التلفزيونية والإذاعية والصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الوطنية الراغبة في المشاركة في المبادرة التي تهدف إلى نشر الثقافة الدينية الرشيدة على نطاق واسع وتصحيح المفاهيم الخاطئة عن ديننا السمح، مع تعزيز روح التسامح الديني والانتماء الوطنى والأخذ بروح العلم والإيمان معًا، وبيان أن الأديان إنما جاءت لصالح العباد والبلاد، وأنه حيث تكون المصلحة المعتبرة فثمة شرع الله عز وجل، فدورنا عمارة الدنيا بفهم صحيح الدين وليس تخريبها أو تعطيل مصالح البلاد والعباد باسم الدين، إما جهلًا و تحجرًا وسوء فهم للدين وإما متاجرة به .



وكلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الدكتور هشام عبد العزيز أمين عام المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأن يكون منسقًا عامًا للمبادرة، ويعاونه فى ذلك فريق من شباب علماء الوزارة.