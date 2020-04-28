شكرا لقرائتكم خبر عن دار الإفتاء توضح حكم حقن الشعر بالميزوثيرابى فى نهار رمضان.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، للإجابة على أسئلة المتابعين والتي جاء معظمها حول فتاوى الصيام والمفطرات فى شهر رمضان المبارك.

ومن بين الأسئلة التي وردت للدار اليوم خلال البث المباشر سؤال نصه:" هل حقن الشعر بالميزوثيرابى يفطر أم لا؟، وأجاب عن السؤال الدكتور محمد وسام، مدير إدارة الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً:"جائز ولا شيء فيه".

وكانت دار الإفتاء المصرية أجابت اليوم على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، على سؤال نصه :"ما حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم؟"، حيث قالت دار الإفتاء المصرية: " لا مانع شرعًا من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحًا لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثَمَّ يكون الصوم معها صحيحًا" .

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كما نشرت الصفحة سؤال ما حكم استعمال بخاخة الربو أثناء الصيام؟، وجاء رد الدار يبطل الصوم باستعمال بخاخة الربو ويجب القضاء ، لأنها توصل الدواء السائل إلى الجوف على هيئة رذاذ له جِرْمٌ عن طريق منفذٍ مفتوح طَبْعًا، وهو الفم ، فإن لم يستطع المريض القضاء، وكان المرض مزمنًا فعليه الفدية عن كل يوم إطعام مسكين بما مقداره مدّ من طعام من قوت البلد، والمُدّ مكيال يساوي بالوزن 510 جرامات من القمح، ويجوز إخراج قيمتها ودفعها للمسكين على ما عليه الفتوى.