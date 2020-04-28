شكرا لقرائتكم خبر عن لطلاب أولى ثانوى.. جدول امتحان نهاية العام وتوزيع المواد قبل إنطلاق الاختبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، جداول امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لطلاب الصف الأول الثانوي (مايو 2020) والفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار في كل محافظة.

ويؤدى الطلاب يوم الأربعاء 29 إبريل امتحان اللغة العربية والأحد 2 مايو اللغة الأجنبية الأولى، والإثنين 4 مايو الأحياء والأربعاء 6 مايو الجغرافيا، والسبت 9 اللغة الأجنبية الثانية، والإثنين 11 مايو الرياضيات، والأربعاء 13 مايو الفلسفة والمنطق والسبت 16 مايو مادة الفيزياء والإثنين 18 مايو مادة التاريخ، و20 مايو امتحان الكيمياء.

وأتاحت وزارة التربية والتعليم رابط الاستعلام عن كود الامتحان .

Advertisements

كانت الوزارة، أعلنت الفترات الزمنية المحددة لأداء الاختبار حسب المحافظة: المجموعة الأولى - الفترة ما بين الساعة 9 صباحا حتى 12 ظهراً، تشمل " محافظات" القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسيوط وكفر الشيخ وقنا والفيوم ودمياط والإسماعيلية وأسوان وبورسعيد وشمال سيناء والوادي الجديد وجنوب سيناء.

أما بالنسبة للمجموعة الثانية - الفترة ما بين الساعة 12 ظهراً حتى 3 عصراً، تشمل محافظات" الشرقية والدقهلية والقليوبية والغربية والمنوفية والبحيرة والمنيا وسوهاج وبني سويف والأقصر والسويس والبحر الأحمر ومطروح".

وأشارت الوزارة إلى أنه يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى العام، في أول يوم لهم امتحان اللغة العربية، كما يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى، امتحان اللغة العربية يوم 30 إبريل الجارى على التابلت.