شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة هتخفض استهلاك غسالة الأطباق للكهرباء وتوفر فلوسك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك ، بعض الخطوات التي يجب إتباعها لخفض استهلاك غسالة الاطباق للكهرباء ، و ذلك فى إطار الحملة التى اطلقها الجهاز خلال شهر رمضان بعنوان "استهلك صح و استغل فلوسك صح" و التي تستهدف التوعية بالاستخدام الامثل للأجهزة الكهربائية لتجنب ارتفاع فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية.

و نصح الجهاز بتشغيل غسالة الأطباق بكامل حمولتها و اختيار البرامج الخاصة بدورات الغسيل الأقل وقتا و الحفاظ على نظافة الفلتر باستمرا لتحصل على كفاءة أعلى و استهلاك كهرباء أقل و توفير الأموال فى جهات أخرى بدلا من إهدارها فى الاستخدام الخاطئ للطاقة.

كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ، أطلق مسابقة شهر رمضان المبارك بعنوان "استهلك صح و استغل فلوسك صح" لتشجيع مستهلكي مرفق الكهرباء على الاستهلاك الأمثل للكهرباء وتوجيه اموالهم بشكل سليم بدلا من اهدار الطاقة والمال ، على أن يتم اختيار 9 متسابقين بواقع متسابق من كل شركة توزيع كهرباء تمكنوا من خفض فاتورة استهلاك الشهر الكريم مقارنة بشهرى مارس و أبريل.

و حدد الجهاز شروط المسابقة:

1-يجب توافر فاتورة استهلاك شهرى مارس وابريل.

2- يجب ان تكون فاتورة شهر مايو اقل من فاتورة مارس وابريل .

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3-سيتم اختيار متسابق واحد من داخل النطاق الجغرافي لكل شركة توزيع كهرباء.

4-سيتم الاختيار بناء على الأسبقية فى ارسال صور الفواتير وأكبر نسبة تخفيض فى قيمة الفاتورة.

5-سيتم الاعلان عن الفائزين على الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك و تسليمهم الجوائز داخل مقر الجهاز.

6-سيتم التنويه عن المسابقة كل يوم خميس لتذكرة المواطنين عبر صفحة الجهاز على فيس بوك.

- جوائز المسابقة

(لمبات ليد ومفاجات لمن يتمكن من خفض فاتورته بنسبة 50%).

- سيتم البدء فى تلقى مشاركات المتسابقين 25 مايو المقبل.