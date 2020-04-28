شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية: تصدير 43 ألف طن بضائع عبر الميناء آخر 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الربان طارق شاهين، رئيس الهيئة العامة لميناء الإسكندرية كل الجهات المعنية بالميناء للاهتمام بأعمال تعقيم وتطهير الأماكن العامة، والمخازن، والساحات والأرصفة، والمبانى، والسفن والوحدات البحرية، والأسطح والبضائع، والمعدات، وسيارات ركوب العاملين، والمكاتب، والمعدات على مدار الساعة لضمان عدم انتشار الأمراض والأوبئة أو مرورها عبر الميناء، وذلك حفاظاً على أرواح المواطنين.

وقال رضا الغندور المتحدث الرسمى باسم الميناء إن مينائى الإسكندرية والدخيلة يشهدان نشاطا على مدار الـ 24 ساعة دون توقف حيث تستمر حركة العمل الطبيعية وتنشط أعمال الشحن والتفريغ، وحركة السفن والشاحنات والقطع البحرية ، وحركة البضائع، فقد بلغ عدد السفن العاملة بالميناء 38 سفينة، حيث وصلت 16 سفينة، وسافرت 12 سفينة وتواجد بالمخطاف الخارجى 31 سفينة، وبالمخطاف الداخلى 7 سفن تفرغ خشب وقمح وفول صويا.

Advertisements

وأضاف الغندور أن إجمالى البضائع الصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية بلغ 43 ألف طن، أهمها الحاصلات الزراعية التى تشهد زيادة فى المعدلات عن العام الماضى، وبلغ إجمالى البضائع الواردة 128 ألف طن أهمها الغلال والمواد البترولية، والخشب، والصوديوم، والفحم، وبلغ عدد الحاويات الصادر 351 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الواردة 1007 حاوية مكافئة، وتم دخول وخروج 10444 شاحنة عامة من وإلى الميناء.