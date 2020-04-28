شكرا لقرائتكم خبر عن الزراعة: تشكيل لجان لمتابعة تنفيذ إجراءات المجازر وأسواق اللحوم فى رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذت الإدارة المركزية للحجر البيطرى التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عددا من الإجراءات من قبل مديريات الطب البيطرى، والمحاجر البيطرية خلال أيام رمضان، خاصة مع زيادة كمية المعروض فى الأسواق من اللحوم والدواجن، لأهمية الدور الرقابى الذى تقوم به الهيئة من خلال لجانها المرورية لتنفيذ الإجراءات الرقابية للحفاظ على الصحة العامة وسلامة الإنسان من تناول منتجات ذات أصل حيوانى قد تكون محملة بمسببات مرضية.

وقال تقرير الخدمات البيطرية إنه تنفيذا لسياسة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بالحفاظ على صحة المواطن بتكثيف الحملات التفتيشية على أماكن عرض وبيع اللحوم والمنتجات الحيوانية والدواجن والأسماك اتخذت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بمديرية الطب البيطرى بالجيزة الإجراءات التالية، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، تعزيز المجازر بقوة من الأطباء المتخصصين بالكشف على اللحوم، تزويد المجازر بالاختام والمادة السرية وأدوات النظافة، عمل الصيانة اللازمة بالمجازر من ناحية الصرف الصحى والمياه والكهرباء.

وأضاف التقرير أنه بالنسبة لإدارة التفتيش على اللحوم، إلغاء جميع الإجازات للأطباء البيطريين والعاملين بالإدارة، بالتنسيق مع مديرية الأمن لتكثيف الحملات على محلات الجزارة لضبط الجزارين المخالفين الذين يقومون بذبح حيواناتهم خارج المجازر الحكومية، وتحرير محاضر لهم ومصادرة اللحوم على ذمة القضية أو إعدامها، وذلك بالاشتراك مع الأجهزة الرقابية الأخرى كالشرطة والتموين، ومتابعة تداول المنتجات الحيوانية بالأسواق لضمان سلامتها للاستهلاك الآدمى، متابعة الثلاجات وأماكن عرض وحفظ وتداول المنتجات الغذائية والتي لها علاقة بالغذاء الذي يقدم للمستهلك حرصا على سلامته، والإشراف على جميع الأغذية واللحوم والدواجن الموردة للمستشفيات، تكثيف الحملات لمنع اقامة أسواق وشوادر عشوائية لعرض وبيع اللحوم نظراً لتلوث اللحوم المعروضة بها لتعرضها لعوادم السيارات مما يشكل خطر داهم على صحة المستهلك.