الأكاديمية البحرية تهدى كنيسة الأنبا اثانسيوس بالإسكندرية كابينة تعقيم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تسلمت كنيسة الأنبا أثناسيوس الرسول بالسيوف شرق الإسكندرية كابينة تعقيم، وتعتبر أول كنيسة تستخدم كبائن التعقيم فى مصر، وتم تصنيعها فى مجمع خدمة الصناعة بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية برئاسة الدكتور إسماعيل عبد الغفار عميد الأكاديمية توجه كلا من القمص أنطونيوس صادق، والأب ثناسيوس راغب، رعاة الكنيسة لاستلام وحدة التعقيم من مصنع الشركة المصنعة بالكيلو 21، بحضور الدكتور إبراهيم نجم نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والأنبا بافلي مساعد قداسة البابا لقطاع المنتزه والشباب بالإسكندرية. Advertisements يأتى ذلك فى الوقت الذى تأكدت فيه إصابة القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بالفيوم بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا بعد أن خالط نجله حالة مصابة فقرر عزل نفسه دون أن تظهر عليه أية أعراض ثم تبين إيجابية التحليل اليوم، و ذلك بعد إصابة القمص بيشوي ناروز بقنا والقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وزوجته وولديه بالفيروس في منزله قبل عيد القيامة حيث تردد عليه إخوة الرب (الفقراء) في البيت للحصول على احتياجاتهم قبل العيد كانت الكنيسة القبطية، قد قررت استمرار تعليق جميع الصلوات بالكنائس، بما فيها صلوات الأسبوع المقدس، وتأجيل طقس إعداد زيت الميرون المقدس –أحد أسرار الكنيسة السبع- وهو حدث كنسي له أهميته الكنسية والتاريخية والرعوية والذي يقوم به البابا مع جميع مطارنة وأساقفة المجمع المقدس، والتأكيد على أن تقتصر الجنازات على أسرة المنتقل فقط.

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