شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يمد قرار وقف تراخيص البناء لـ 6 أشهر بدلا من 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بمد إيقاف تراخيص البناء لـ6 أشهر بدلا من 3 أشهر، فى جميع أنحاء المحافظة، بعد اجتماعه اليوم مع وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوى، لعرض خطط مواجهة البناء المخالف فى الوقت الذى تواجه فيه الدولة فيروس كورونا.

وشدد محافظ الجيزة على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية وتنفيذ القرار بمتتهى الحزم، محذرا لمن يخالف ذلك سيعرض نفسه للمسألة القانونية.

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ووجه راشد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والقيادات التنفيذية وجهاز حماية أملاك الدولة بالإزالة الفورية لأى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وتحويل المتعدين على الأراضى للنيابة العسكرية ومصادرة أى أدوات أو معدات يتم ضبطها تنفيذا للقانون والحفاظ على حقوق الدولة والشعب فى ظل استغلال بعض المواطنين الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد وتداعيات فيروس كورونا المستجد.

كان أصدر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة قرارا بإيقاف تراخيص البناء لمدة 3 شهور فى جميع أنحاء المحافظة.

يذكر أن محافظة الجيزة تنفذ حملات إزالة مكبرة بعزبة الخلايفة لإزالة 36 برج مخالف تعدى على حرم محور الضبعة ، حيث وجه المحافظ بإزالتها حتى سطح الأرض، وتشهد محافظة الجيزة موجة شديدة لإزالة العقارات المخالفة سواء التى تم بناؤها بدون ترخيص او المخالفة لشروط الترخيص أو التى تقع على الأراضى أملاك الدولة والتعديات على الاراضى الزراعية تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن التعامل بحسم مع مخالفات البناء وإزالة التعديات بصورة فورية وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا لارتكاب مخالفات.