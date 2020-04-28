شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع رجال الاقتصاد والسياسة التداعيات الاقتصادية لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لقاء مفتوحا حاليا، مع نخبة من رجال الاقتصاد والسياسة، وأساتذة الاقتصاد بالجامعات المختلفة، ورؤساء مجالس عدد من الشركات، لمناقشة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، والنظام العالمى الجديد ما بعد كورونا والفرص والتحديات، وكيف نحول المحنة إلى منحة.

كان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد تفقد أعمال تطوير منطقة "مثلث ماسبيرو"، ورافقه وزراء: السياحة والآثار، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحافظ القاهرة.

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وخلال الجولة التفقدية بأنحاء المشروع، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية، حول مكونات أحد الأبراج الذي تفقده رئيس الوزراء، حيث أوضح أن المسطح تصل مساحته إلى25853 م2 أي 6.2 فدان، ويتكون من بدروم (جراج سفلى) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضى (تجارى) بمسطح 16970 م2، والمساحة المخطط بيعها مساحتها 8500 م2، كما يشمل دور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2 سعة 280 سيارة.

كما أشار وزير الإسكان إلى أن الأبراج المتصلة، والتى تنفذها مجموعة من شركات المقاولات الكبرى تضم 18 طابقاً سكنياًبإجمالي 468 وحدة سكنية (الإسكان البديل)، لمن اختار من أهالي المنطقة العودة مرة أخرى للسكن بها، مشيراً إلى أنهيتم تنفيذ برج استثماري في هذا المشروع ويتكون من 23 طابقاً سكنياً بإجمالي 134 وحدة سكنية، كما يضم المشروعبرجاً إدارياً خلف القنصلية ويتكون من بدروم، ودور أرضي تجاري، و15 طابقا متكرراً، بإجمالي مسطح 10200 م2،والمساحة المخطط بيعها 8160 م2.

وحول الموقف التنفيذي لمشروع الأبراج السكنية، فقد أوضح وزير الإسكان أنه فيما يتعلق بالبرج السكنى الأول؛ فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق و اللبشة المسلحة وأعمال العزل بالكامل، وتم الانتهاء من تنفيذ أعمدة البدروم وسقفالبدروم بالكامل، وبنسبة 65% من أعمدة الأرضى، و35% من سقف الأرضي وأعمدة الأول وسقف الأول وأعمدة الثانى، وجار تنفيذ سقف الثانى، وفيما يتعلق بالبوديوم، فقد تم الانتهاء من أعمال الخوازيق وأعمال العزل بالكامل، وبنسبة30% من أعمال الخرسانة المسلحة للقواعد، وأعمدة البدروم وجار تنفيذ سقف البدروم.