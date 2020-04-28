شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: لايوجد أنماط جديدة من كورونا والفيروس لم يحدث له تحور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أنه لا يوجد أنماط جديدة من فيروس كورونا حتى الآن ولم يتم الكشف عن أى تحورات للفيروس حتى الآن وتابع: لابد من إتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الكاملة منعا لتفشى الوباء.

وأضاف الدكتور ريتشارد برنان مدير الطواري الصحية الإقليمي أنه لا يوجد دليل حتى الآن واضح أن عقاقير الكلوروكين مؤثرة في علاج كوفيد 19 وهناك عدد من الدراسات التي تجري حاليا وسيتم الكشف عن النتائج الخاصة بها خلال الفترة المقبلة .

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وكانت الدكتورة داليا سمهوري مدير برنامج التأهب واللوائح الصحية الدولية بمنظمة الصحة العالمية قالت أن لجنة الطواري الصحية للمنظمة وضعت قيود على السفر لكون الفيروس ينتقل بالتنقل بين الدول من الأشخاص المصابين إلى الأشخاص غير المصابين عن طريق التخالط وهو ما نصحنا به بوضع قيود منعا لتفشي المرض.

وأكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك أكثر من 80 لقاح عالميا يتم تطويره لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتابع يوجد أيضا6 لقاحات قيد التقييم السريري حاليا وعند الكشف عن النتائج ودقتها سيتم الإعلان عنها.

وقال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن المنظمة تضمن تقاسم اللقاحات والأدوية الجديدة لفيروس كورونا بين بلدان العالم على نحو عادل دون تمييز مؤكدا ضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع العدوي.