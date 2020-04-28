شكرا لقرائتكم خبر عن نجيب ساويرس: "أنا راجع الشغل اللي عايز يجي يجي.. واللى خايف يقعد فى البيت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، عن شعوره بالملل من كثرة مكوثه في المنزل تنفيذا لإجراءات الحجر المنزلي لمنع تفشي وباء كورونا، ولكن بطريقة طريفة، حيث غرد على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، قائلا: "أنا قررت.. راجع المكتب يوم الحد.. واللى عايز ييجى ييجى واللى خايف يقعد فى البيت.. كل واحد حر بس أنا خلاص.. مش جبت آخرى.. لا عديت أخرى.. وهراعى الاشتراطات كلها 3 متر وكمامات وتعقيم الخ الخ.. بس خلاص.. يا كده يا مستشفى نفسانى".



نجيب ساويرس على تويتر

وفي وقت سابق، وجه رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، تساؤلا لمتابعيه على "تويتر"، فيما يتعلق بالهجوم الذى تعرض له مؤخرا، بسبب دعوات استكمال العمل، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية ضد "كورونا".

وقال ساويرس، عبر حسابه على "تويتر"،: "لكل اللى شتمونى وزعلوا من دعوة الرجوع للعمل مع الاحتياطات كلها سؤال واحد بس بعد إذنكم.. ماذا سنفعل لو لم يظهر علاج أو لقاح؟".

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وكان ساويرس قد أثار الجدل، بدعوته لعودة الشباب إلى العمل، بينما يبقى كبار السن في المنازل كما هم حفاظا على صحتهم، لأن الشباب يمكنهم تحمل هذا الفيروس، بينما هذا الفيروس يشكل خطورة على كبار السن.

وأكد ساويرس، أنه لم يقم بتخفيض المرتبات ولم يقم بطرد أي عامل عن العمل، مشيرا إلى أنه عندما تحدث عن خفض المرتبات كان يتحدث عن شركات السياحة لأنها ستسخر كثيرا من هذا الأمر، وبالتالي لابد أن تخفض العمالة أو تخفض المرتبات من أجل أن تستطيع أن تعمل، ولا يحدث لها إفلاس.

وعلى جانب آخر، وقعت شركة بلتون المالية القابضة، المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس، اتفاقية لبيع شركة ارباح جرايسون التابعة لها مع مجموعة من المستثمرين، وسوف يتم إنهاء جميع إجراءات عملية البيع بعد الحصول على موافقة هيئة تنظيم القطاع المالى (FINRA) بالولايات المتحدة الأمريكية.