شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قسم الحشرات بعلوم القاهرة يكشف سبب ظهور الخفافيش فى المنازل المهجورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت محافظات القليوبية والمنيا وسوهاج ، 3 وقائع لظهور الخفافيش بأعداد كثيرة داخل منازل مهجورة الأمر الذى أثار الذعر بين الأهالى ودفع الوحدات المحلية للتدخل والقيام بأعمال رش وتعقيم هذه المنازل لطرد الخفافيش.

الدكتور على يونس، رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، كشف في تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، سبب انتشار الخفافيش في هذا الوقت قائلاً: "الخفافيش حيوانات برية تعيش بعيدا عن البشر، لذلك تفضل العيش فى الحدائق المهجورة والكهوف والمنازل المهجورة، كما أنها تكثر في فترة ارتفاع درجات الحرارة".

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وطمئن يونس المصريين قائلاً:"الخفافيش الموجودة في مصر من النوع الذى يتغذى على ثمار الفاكهة والحشرات فقط ولا يتغذى على الحيوانات، كما أنه لا خوف على الإنسان منها، غير أن الناس تخاف منها بسبب شكلها فقط".

وأكد رئيس قسم علم الحشرات بكلية العلوم بجامعة القاهرة، أن عدد الخفافيش في مصر ليس بالكثير بل إن وجودها يحقق توازن بيئى فهى تأكل الحشرات، لذلك من الخطأ القضاء عليها تماما ،ولكن إذا زادت الأعداد عن الحد المعقول هنا يمكن التدخل"، مشيرًا إلى أنه يمكن التخلص من الخفافيش من خلال المصائد والشباك التي تنصب في المكان الذى تعيش فيه بعد خروجها ليتم اصطيادها فور عودتها، غير أن أعمال الرش التي تقوم بها الأجهزة المعنية تطردها ولا تقتلها".

وكانت ثلاث مناطق بمحافظات القليوبية والمنيا وسوهاج شهدت انتشار كبير للخفافيش داخل منازل مهجورة مع دخول وخروج كبير لها خلال أوقات النهار أو الليل، الأمر الذى سبب حالة من الهلع للأهالى خوفا من مهاجمتها لهم مما دفع أجهزة المحليات بالتدخل ورش هذه المنازل للقضاء عليها.