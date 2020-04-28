شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. شلل مرورى على طريق طنطا القاهرة بسبب حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد طريق طنطا – القاهرة الزراعي بمحافظة الغربية إصابة حركة المرور بالشلل التام فى اتجاه القاهرة، بعد وقوع حادث تصادم سيارة نقل بمقطورة بسيارة، الأمر الذى أدى إلى تعطل حركة الطريق بطول 2كم

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق طنطا – القاهرة الزراعي، فى اتجاه القاهره، وتسبب الحادث فى إصابة الحركة المرورية على الطريق بالشلل التام، وتوقف الطريق لمسافة بلغت 2كم، انتقل ضباط إدارة مرور الغربية لمكان الحادث، لإعاده فتح الطريق مرة أخرى، ورفع آثار الحادث.

من ناحية أخرى، لقى شاب فى العقد الثانى من عمره مصرعه، وذلك إثر حادث تصادم سيارتين بطريق " زفتى - طنطا " بمدخل مدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، على الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام، وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين ملاكى ونصف نقل بطريق " زفتى - طنطا " بالقرب من مدخل المدينة، مما أدى إلى مصرع شاب يدعى " محمد م ع آل " والمقيم بقرية كفر الدغايدة التابعة لمركز زفتى.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى زفتى العام ، وتواصلت التحريات أن سبب الوفاة هو تصادم السيارتين، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

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تكدس السيارات على الطريق



تكدس السيارات



حادث تصادم على طريق طنطا القاهرة