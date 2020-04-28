شكرا لقرائتكم خبر عن 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا فى رمضان.. الرياضة والقراءة "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كعادتنا دائما في سلسلة فيديوهات 30 حاجة وحاجة هنحارب بيها كورونا في رمضان من خلال العادات الصحية والأطعمة التي تقوى المناعة، أسلحتنا اليوم لمحاربة كورونا هما "الرياضة والقراءة".

فالرياضة من العادات الصحية التي تعمل على تقوية العضلات والمفاصل وتعزيز صحة الجهاز المناعى، كما تساعد القراءة على تعزيز صحة المخ وتنشيط الذاكرة.

Advertisements