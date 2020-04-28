بنك الدم القومى: تأمين عمليات نقل الدم لمنع عدوى كورونا بين المتبرعين

وأضافت المصادر أنه يتم تعقييم أماكن التبرع بالدم مرتين يومياً، وتعقييم سيارات التبرع بالدم مرة قبل خروجها للحملة ومرة لدى عودتها، علاوة على تعقييم أماكن الانتظاروكراسى التبرع، وتوفير الكحول بكافة أدوار المركز القومى لنقل الدم والفروع الاقليمية على مستوى الجمهورية.

وأكدت المصادر أن مخزون الدم جيد وفى مرحلة الأمان لافته إلى أنه تم زيادة حملات التبرع بالمحافظات للحفاظ على مأمونية الدم ومستوى المخزون الاستراتيجى من الدم، كما تم زيادة عدد فرق "recall" والمسئول عن التواصل مع قائمة المتبرعين المنتظمين بالدم وحثهم على التبرع خلال الفترة الحالية منذ انطلاق أزمة الكورونا.

وأضافت المصادر أن قلة عدد العمليات الاختيارية خلال الفترة الماضية ساهم فى قلة الاقبال على طلب الدم، حيث تمثل الاحتياج فى الحالات الحرجة والعمليات الطارئة، لافته إلى إنه يتم استقبال المتبرعين بالدم من خلال المركز الرئيسى بنك الدم فى العجوزة إلى جانب 27 مركز اقليمى لنقل الدم فى المحافظات بإجمالى 28 مركز وذلك منذ الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءاً، ويتم الحجز مسبقا منعا للزحام داخل المركز.

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وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت أن المخزون اليومى ببنك الدم القومى حوالى 20 ألف كيس دم و40 ألف وحدة بلازما، وذلك بخلاف مخزون الدم بالمستشفيات الجامعية، إلى جانب مخزون الطوارئ بوزارة الصحة والسكان.