شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. طرح ألف وحدة سكنية بمشروع دار مصر في 5 مدن جديدة يوم الأحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365، العديد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها سماح الحكومة بسداد مستحقاتها إلكترونيا، وطرح وزارة الإسكان 1000 وحدة سكنية بمشروع دار مصر فى 5 مدن جديدة للحجز.. الأحد، بجانب تغطية كاملة لتطورات أزمة كورونا حول العالم، وتقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

وفيما يلى أهم الأخبار... الصحة العالمية:التحلل غير المدروس من التباعد الاجتماعى يهدد بموجة جديدة لكورونا

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك عددا من الدول في إقليم شرق المتوسط مثل ليبيا واليمن وسوريا يعانون من مشاكل تسبب إنتشار الأوبئة والأمراض المعدية وتابع: في اليمن كارثة صحية ضخمة حيث يحتاج 13 مليون شخص مساعدات إنسانية و2.5 مليون طفل يحتاجون للتغذية و8.8 مليون مواطن يحتاجون رعاية صحية بشكل منتظم .

غدا انخفاض بدرجات الحرارة وشبورة بأغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 27 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد، أن يشهد غدا الأربعاء، انخفاض بدرجات الحرارة، حيث تشهد القاهرة الكبرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، ويشهد الوجه البحرى طقس معتدل نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وعلى السواحل الشمالية الغربية، طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة.

وقال الخبراء، إن السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، تشهد طقس لطيف نهارا شديد البرودة ليلا، وشبورة مائية صباحا، والرياح معتدلة، وفى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، طقس مائل للحرارة نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وفى شمال الصعيد طقس معتدل نهارا بارد ليلا وشبورة مائية صباحا والرياح نشطة، ويشهد جنوب الصعيد طقس حار نهارا لطيف ليلا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة.

المالية تسمح بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا لحين انتهاء أزمة «كورونا»

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية قرارًا بتيسيرات جديدة للمواطنين في التعامل مع مؤسسات القطاع الصحي، بما يتسق مع الظروف الاستثنائية الراهنة، وذلك في إطار حزمة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.

تضمن القرار السماح للمواطنين بسداد المستحقات الحكومية نقدًا أو إلكترونيًا للمستشفيات العامة والجامعية والتعليمية والمراكز الطبية التخصصية والمستشفيات التابعة للهيئات الاقتصادية، لحين الانتهاء من تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بحماية المواطنين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

فتح الكاميرات بين الشباب والتحريض على الفسق والفجور.. كيف تصدى القانون لأفراد وشركات البث؟ المشرع وضع جريمة التعدى على القيم الأسرية ضمن جرائم تقنية المعلومات.. وقانون العقوبات تصدى للاصطياد عبر شبكات التواصل

انتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع الفيس بوك، دعوات عامة وعلنية لممارسة الدعارة والفجور من خلال بث مباشر لايف لفتاة ترتدى ملابس خليعة، وتقوم بحركات مثيرة وتتحدث بطريقه فجه بها إيحاء جنسى ودعوة على ممارسة الرذيلة، وتدعو الفتاة أو الفتى المتفرج إلى فتح الكاميرات ومشاركة البث المباشر مع الأصدقاء وإنشاء جروبات والتعليق والتحدث والرقص والاستعراض المثير للغرائز الجنسية.

الاتحاد الأفريقى يعقد أول اجتماع لأعضاء صندوق مواجهة كورونا بحضور وزيرة الصحة

عقد أعضاء مجلس الصندوق الأفريقي لمواجهة كورونا أول اجتماع عن بعد عبر الفيديو بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة و السفيرة د. نميرة نجم المستشار القانوني للاتحاد الأفريقي وترأس الاجتماع موسي فقيه محمد رئيس مفوضية الاتحاد و بحضور الثمانية مفوضين لمناقشة وبحث الاستعدادات لمكافحة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد في القارة.

التنمية المحلية: المحافظات بدأت وقف تراخيص البناء الجديدة لمدة 6 أشهر

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعاً بمقر الوزارة مع كل من اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بحضور عدد من قيادات الوزارة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الاجتماع شهد استعراض الإجراءات الخاصة بتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص التعامل مع مخالفات البناء، وإيقاف تراخيص البناء الجديدة أو التعليات للمبانى السكنية، وكذا مخالفات تحويل استخدام جراجات السيارات إلى أنشطة أخرى .

صور.. حكاية تمثال شيخ الأزهر الإمام المراغى فى سوهاج.. نحات قبطى صنعه فى 180 يوما بـ150 ألف جنيه لتخليد ذكراه.. الحفيد: طلبنا من المدينة تمثالا لتكريمه فردوا: مافيش غير معدات.. والعائلة تقيمه على نفقتها الخاصة

75 عاما مرت على رحيل فضيلة الإمام الفقيه الراحل محمد مصطفى المراغى، شيخ الأزهر وقاضى قضاة مصر والسودان، والمولود فى 9 مارس 1881م والمتوفى فى 22 أغسطس 1945م، بمدينة المراغة شمال محافظة سوهاج، فأرادت أسرته تكريمه بتخليد اسمه وذكراه العطرة بإقامة تمثال له بمدخل المدينة على نفقتها الخاصة.

حمدى فتح الله مصطفى المراغى، حفيد الإمام قال لـ"الخليج 365": جائت فكرة إقامة التمثال لتكون تخليدا لذكراه العطرة بمدخل المدينة، حيث إن ابن شقيقى رشاد محمد فتح الله المراغى كان فى جلسة وديه مع نائب رئيس مجلس المدينة للتنسيق لمناقشة فكرة إقامة التمثال، وقال له "ماذا لو أقمنا تمثالا للشيخ بمدخل المدينة بدلا من ترك المدخل مشوه، فرد نائب رئيس المدينة: ما نمتلكه هو المعدات لكن لا يوجد ميزانية بالمجلس لإقامة التمثال، عندها عاد ابن شقيقى لى فقلت له: نقيمه بشرط ألا يتم إهماله أو هدمه كباقى الأشياء التى تمت إقامتها وهدمها عدة مرات، وذهبنا لمصمم التمثال "وجيه ينى" فقال لنا التمثال سيتكلف 150 ألف جنيه، فوافقنا بإقامته على نفقتنا الخاصة والذى أخذ من الوقت نحو 6 أشهر".

الصحة العالمية: 80 لقاحا تحت التطوير و6 قيد التجارب السريرية لعلاج كورونا

أكد الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط أن هناك أكثر من 80 لقاحا عالميا يتم تطويرها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وتابع يوجد أيضا 6 لقاحات قيد التقييم السريري حاليا، وعند الكشف عن النتائج ودقتها سيتم الإعلان عنها.

فيديو.. عجة القرنبيط على طريقة سمية الخشاب فى برنامج "طبخة سمية"

تقدم النجمة سمية الخشاب، اليوم الثلاثاء، الحلقة الخامسة من برنامج طبخة سمية من خلال ”الخليج 365”، حيث تقدم كل يوم وصفة لأكلة من الأكلات المفضلة والخفيفة لديها لجمهورها في رمضان، من خلال موقع ”الخليج 365” وعبر صفحاته الموثقة على وسائل التواصل الاجتماعي في رمضان.

الإسكان تطرح 1000 وحدة سكنية بمشروع دار مصر فى 5 مدن جديدة للحجز.. الأحد

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه سيبدأ يوم الأحد المقبل 3/5/2020، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 1061 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "دار مصر"، بـ5 مدن جديدة (15 مايو – السادات – العاشر من رمضان – بدر – برج العرب الجديدة)، وسيبدأ يوم الأحد 10/5/2020، فتح باب التسجيل إليكترونياً لحجز 2662 وحدة سكنية بالدورين (الأرضى – الأخير) بمشروع "سكن مصر"، بـ8 مدن جديدة (6 أكتوبر الجديدة – العبور – القاهرة الجديدة – المنصورة الجديدة – بدر – ناصر "غرب أسيوط" – المنيا الجديدة – غرب قنا).

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فتنة أبو الهول والنبى إدريس..و"تحياتى مستر زاهى" أبرز ردود على جمعة"فيديو"

يبدو أن قصة النبى إدريس سوف تظل مثيرة للأسئلة، فالبحث عن شخصية النبى الكريم الذى ورد ذكره في القرآن، وارتبط في أذهان الناس بأنه أول من علم الناس الكتابة والزراعة والخياطة، لا يتوقف، وذلك لكونه شخصية موجودة في جميع الحضارات.

1.7مليون دولار فى الطريق إلى الأهلي والزمالك.. اعرف التفاصيل

يستعد الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" لصرف مليون و750 ألف دولار لكل من الأهلى والزمالك خلال الأيام القليلة المقبلة، بواقع 875 ألف دولار لكل فريق.

وقالت مصادر لموقع "le 360 sport" المغربى، إن الكاف سيصرف 875 ألف دولار لكل أندية نصف النهائى، وفقًا للائحة، كمكافأة على التأهل لهذا الدور حيث سيحصل الرجاء والوداد المغربيان أيضًا على نفس المبلغ.

وشددت المصادر ذاتها على أن "الكاف" تلقى خطابات من أندية نصف النهائى، وأعلن أنه بصدد صرف مكافأة بلوغ هذا الدور قريبا، كما أنه سيقوم بالخطوة ذاتها مع الأندية التى خرجت من الدور ربع النهائى للمسابقة ذاتها وفقا للائحة أيضًا.

واشنطن بوست: المخابرات الأمريكية حذرت ترامب 10 مرات من كورونا فى يناير وفبراير

قالت صحيفة واشنطن بوست إن وكالات الاستخبارات الأمريكية أصدرت تحذيرات بشأن فيروس كورونا المستجد فى أكثر من عشرة إحاطات سرية تم إعدادها للرئيس ترامب فى شهرى يناير وفبراير الماضيين، وهما الشهران اللذين واصل فيهما الرئيس التقليل من التهديد، وفقا للمسئولين الحاليين والسابقين.

وأشارت الصحيفة إلى أن التحذيرات المتكررة نقلت فى نسخ من الإحاطة اليومية للرئيس، وهو تقرير حساس يتم إنتاجه قبل الفجر كل يوم ويهدف إلى لفت انتباه الرئيس إلى التطورات العالمية الأكثر أهمية والتهديدات الأمنية.

إنفو جراف.. اعرف مواعيد صرف معاش مايو.. وتجنب الزحام للوقاية من كورونا

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى، صرف جميع المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من الصراف الألي"ATM" اعتباراً من صباح الجمعة 1 مايو، فى إطار خطة الدولة للتيسير على أصحاب المعاشات وضمان سلامتهم.

مصادر كنسية: إصابة ثالث كاهن قبطي بكورونا بعد كاهني قنا ودمياط

كشفت مصادر كنسية أن القمص تكلا شفيق كاهن كنيسة مارمينا بوسط البلد قد أصيب بفيروس كوفيد 19 المعروف باسم كورونا بعد أن خالط نجله حالة مصابة فقرر عزل نفسه دون أن تظهر عليه أية أعراض ثم تبين إيجابية التحليل اليوم.

يأتي ذلك بعد إصابة القمص بيشوي ناروز بقنا والقمص صرابامون مترى وكيل مطرانية دمياط وزوجته وولديه بالفيروس في منزله قبل عيد القيامة حيث تردد عليه إخوة الرب (الفقراء) في البيت للحصول على احتياجاتهم قبل العيد

فيديووصور.. بعد القليوبية والمنيا.. انتشار الخفافيش بمنزل مهجور فى سوهاج

تلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا شمال محافظة سوهاج، بلاغا من الأهالى ببندر طهطا يفيد انتشار كبير للخفافيش داخل أحد المنازل المهجورة بحارة المركز، مع دخول وخروج كبير لها خلال أوقات النهار أو الليل، الأمر الذى سبب حالة من الهلع لأهالى بالمنطقة، خوفا من مهاجمة الخفافيش لهم، كما حدث بمدينة شبين القناطر محافظة القليوبية .

علماء فرنسيون يختبرون صحة مقاومة النيكوتين لفيروس كورونا

يستعد علماء فرنسيون، لبدء تجربة على البشر، لاختبار فرضيتهم بأن مادة النيكوتين يمكن أن تساعد الجسم فى محاربة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد-19، وستشمل التجربة مجموعات من العاملين بقطاع الصحة ومرضى يضعون لاصقات نيكوتين، ومجموعات أخرى تضع لاصقات وهمية، وسيجرى فحصهم بعد ذلك لمعرفة إذا كان هناك أى فرق فى رد فعل أجسامهم فى التعامل مع فيروس كورونا المسبب لكوفيد-19.

إنفوجراف.. معلومة طبية رمضانية.. نصائح للتركيز فى العمل أثناء الصيام

يقدم ”الخليج 365” فى سلسلة معلومة طبية فى رمضان، مجموعة نصائح للتركيز في العمل أثناء الصيام وهى التخطيط لعملك ليلاً وقسم العمل في أوقات تكون في أفضل تركيزك بعد الإفطار وقيلولة من النوم بعد الظهر مع ممارسة رياضة خفيفة مثل: المشى وترطيب الجسم بشرب الماء بعد الفطار، وفقاً لموقعي Healthline و InC.

أسعار الذهب تتراجع جنيهين وعيار 21 يسجل 745 جنيها للجرام

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، في مصر بسوق الصاغة بقيمة جنيهين، وسجل عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر عند 745 جنيها للجرام، مع توقعات بتراجع آخر للأسعار حال استمرار هبوط سعر المعدن النفيس عالمياً والذى يسجل الآن 1702 دولارا للأوقية.

القسوة في الحضارات القديمة .. تضحيات بشرية منزوعة الرحمة .. نزع القلوب من الأجساد الحية بأمريكا الوسطى..قطع رؤوس الناس ودفنهم وهم راكعين بالصين.. ذبح 140 طفلا بعد نزع قلوبهم حسب حضارة بيروى بيرو

كل يوم جديد تفاجئنا الدراسات الأثرية الجديدة عن تقديم معلومات جديدة ومختلفة عن قيام المجتمعات القديمة بممارسة التضحيات البشرية لإرضاء الإلهة أولإظهار الولاء والتفانى للزعماء، وكانت أغلبية التضحيات البشرية تحدث للأطفال وللعبيد والفقراء بطرق قاسية ووحشية ومنها ما يلى:

نزع القلوب وهى لاتزال تنبض

اجريت دراسة حديثة مؤخراً، تقول تم تنفيذ جميع التضحيات البشرية فى أمريكا الوسطى لاسترضاء وتكريم الآلهة التي ينظر إليها على أنها ضرورية لبقاء المجتمع، حيث إنهم كانوا يقدموا قلوب الناس أحياء إلى الإلهة، وتشيرالمخطوطات القديمة إلى أن هناك أكثر من 200 حالة لاستخراج القلوب من جسد الناس، وأوضحت الدراسة أنهم فحصوا أنواعًا مختلفة من "الصدور المفتوحة" على أمل جمع تصور شامل وتم الكشف عن الأدوات القربانية المستخدمة والتى سمحت بإزالة قلب الضحية وهو لا يزال ينبض.