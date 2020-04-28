شكرا لقرائتكم خبر عن البريد: تقسيم صرف المعاشات على 10أيام ابتداء من أول مايو.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول بالهيئة القومية للبريد، تفاصيل صرف المعاشات من مكاتب الهيئة علي مستوى الجمهورية للمستحقين لشهر مايو المقبل، حيث سيتم صرف المعاشات علي 10 أيام وفقا لآلية وزارة التضامن الاجتماعى الخاصة بتقسيم أصحاب المعاشات على أيام متفرقة للحد من التكدسات اثناء صرف المعاشات، ويتم صرف المعاشات من مراكز الخدمات البريدية وعددا من المدارس على مستوى الجمهورية من الساعة 9 صباحا وحتى ال4 عصرا.

وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لليوم السابع، ان الصرف متاح لجميع فئات صرف المعاشات ابتداء من الجمعة عبر ماكينات الصرف الآلى ATM على مستوى الجمهورية.

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وكشف المصدر أنه سيتم صرف المعاشات عبر مكاتب الهيئة ابتداء من السبت والأحد 2 و3 مايو القادم لأصحاب المعاشات الأقل من 1000 جنيه، والإثنين والثلاثاء 4 و5 مايو لأصحاب المعاشات الأقل من 2000 جنيه، والأربعاء والخميس 6 و 7 مايو لأصحاب المعاشات الأقل من 3000 جنيه والسبت والأحد 8 و10 مايو للمعاشات الأكثر من 3000 جنيه، أما صرف المعاشات المحولة على البنوك يوم الأحد الموافق 3 مايو المقبل.

ويتم صرف المعاشات وسط إجراءات الاحترازية تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، ودون ازدحام أو تكدس وذلك وفقا لخطة تم وضعها لتسهيل عملية الصرف عبر منافذ البريد مع مراعاة كافة إجراءات السلامة لضمان الوقاية من انتشار العدوى.

من جهة أخرى تواصل الهيئة القومية للبريد صرف، منحة العمالة غير المنتظمة التى قررها الرئيس عبد الفتاح السيسى للمتضررين من تداعيات ڨيروس "كورونا المستجد" للمستحقين وقدرها 500 جنيه، حيث تنتهى المرحلة الأولى فى 30 إبريل الجارى وتبدأ المرحلة الثانية من 6 إلى 10 مايو المقبل.