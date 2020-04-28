شكرا لقرائتكم خبر عن صورة نادرة للشهيد أحمد المنسى تجمعه بأبطال فرقة "سيل تيم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد النجاح الكبير عقب عرض أولى حلقات مسلسل "الاختيار"، عن شهيد الصاعقة المصرية البطل أحمد المنسى، الذى يجسده النجم أمير كرارة، حرص مجموعة كبيرة من أصدقاء الشهيد أحمد المنسى، على نشر العديد من الصور الخاصة بهم مع المنسى، وفيديوهات وبعض لقطات من عملياته ضد الإرهابيين، وأيضا شهادات زملاءه الذين رافقوه فى رحلته للدفاع عن تراب هذا الوطن.



صورة قديمة للشهيد المنسى

أحد أصدقاء الشهيد أحمد المنسى، الذى يعمل غطاس ومنقذ بحرى، نشر عبر حسابه على "فيس بوك"، صورة جماعية، يظهر بها مع الشهيد أحمد المنسى، منذ عدة سنوات، وعلق عليها، "صورة تجمعنى بمنسى الأسطورة، أبطال سيل تيم رقم واحد ويتوسطنا الظابط على أبو ريشة، أحد أبطال عملية إيلات، افتخر بأننى كنت وسط الأبطال وأشتاق لرؤيتهم جميعا"

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم محمد إمام آسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله، ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز، ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.