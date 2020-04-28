شكرا لقرائتكم خبر عن وحدات المرور تستأنف تجديد تراخيص السيارات من الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر البدء فى تجديد رخص تسيير جميع أنواع المركبات بوحدات المرور على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الأحد الموافق 3 مايو القادم.

وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على وحدات المرور الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة ارتداء "الكمامة" كشرط أساسى للتردد على وحدات المرور.

وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن مواعيد فتح تقديم باقى الخدمات للمواطنين بوحدات المرور.

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وكانت وحدات التراخيص استقبلت المواطنين الراغبين فى ترخيص مركباتهم لأول مرة، حيث شهدت وحدات التراخيص التزام المواطنين بارتداء "الكمامات" أثناء ترددهم على الوحدات حرصًا على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات، فى ضوء ما تقرر بشأن بدء العمل بوحدات الترخيص على مستوى الجمهورية اعتبارًا من اليوم الأحد لترخيص المركبات الجديدة لأول مرة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية التى تضمن سلامة المواطنين.

يأتى ذلك تزامنًا مع اتاحة التجديد من خلال بوابة وزارة الداخلية "بوابة مرور مصر" على شبكة الإنترنت لترخيص المركبات الملاكى المرخصة والتى سعتها اللترية أقل من (2030 سى سى) وغير مطلوبة للفحص الفنى الدورى ولا يوجد عليها حظر، وتسليم الرخصة بمحل الإقامة من خلال منافذ "فورى".