شكرا لقرائتكم خبر عن ”الخليج 365” يحذر من استغلال اسمه فى أخبار كاذبة حول إعادة فتح المساجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحذر الخليج 365 من صفحات مجهولة على مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تستغل اسم مؤسسة ”الخليج 365”، لنشر أخبار مزيفة ومفبركة حول عودة فتح المساجد بداية من يوم الجمعة المقبل وتعديل صيغة الأذان.

ونشرت الصفحة المزيفة صورة لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عليها لوجو الخليج 365 مستغلة اسم المؤسسة وكتبت عنوان خبر مفبرك حول عودة فتح المساجد.

وتحذر مؤسسة ”الخليج 365” قراءها الأعزاء من هذه التصريحات المفبركة المنتشرة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، والتى تنتحل اسم ”الخليج 365” وتستغله فى النصب وخداع المواطنين، فضلاً عن نشر أخبار كاذبة وشائعات، وذلك بهدف استهداف مصداقية "الخليج 365".

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وكانت وزارة الأوقاف أكدت أن عودة فتح المساجد مرتبط بزوال علة الغلق وهى عدم تسجيل أي حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في مصر ، وتأكيد وزارة الصحة أن التجمعات العامة لم تعد تشكل خطرًا على حياة الناس لانتهاء انتشار عملية الفيروس ، وإننا لنسأل الله ( عز وجل ) أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد ، عن مصرنا وسائر بلاد العالمين .

وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة ، في وقت سابق:"ديننا علَّمنا أن حياة الساجد قبل عمارة المساجد، وقد نظر نبينا ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الكعبة وقال :"ما أعظمك وأعظم حرمتك ولكن دم المؤمن أعظم عند الله منك"، ومن رحمة الله (عز وجل) بِنَا أن جعل لنا الأرض مسجدا وطهورا، فالدين الذي أمرنا بعمارة المساجد هو الذي أمرنا بالصلاة في بيوتنا أو رحالنا، إذا كان في ذهابنا إلى المساجد خطر على النفس وخشية عليها من الهلاك، فهذا قائم على مراعاة المصلحة المعتبرة".