شكرا لقرائتكم خبر عن مطار مرسى علم يستقبل رحلة طيران قادمة من جاكرتا تقل 147 عالقا مصريا بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل مطار مرسي علم الدولي، ظهر اليوم الثلاثاء، رحلة طيران قادمة من العاصمة الإندونيسية جاكرتا، تقل علي متنها مصريين عالقين بالخارج، ضمن الرحلات الاستثنائية التي تطلقها وزارة الطيران المدني لعودة المصريين العالقين بالخارج .

كشف مصدر بمطار مرسى علم الدولى، أن رحلة الطيران القادمة من جاكرتا تقل علي متنها قرابة 147 راكبا وطفلا مصريا من العالقين بدول مختلفة بعد مرور الطائرة بأكثر من دولة قبل وصولها لمرسي علم، حيث بمجرد وصول الطائرة استعد رجال الخدمات الأرضية لخدماتها وبعد ذلك بدأت اعمال التعقيم وكذلك تعقيم الحقائب، استعدادا لاجراءات الحجر الصحي داخل صالة الوصول .

وأضاف المصدر أن رجال الحجر الصحي من المقرر أن يقومون بأخذ عينة دم من كل العائدين من الخارج ثم بعد ذلك قياس درجة الحرارة، ويتبعها اختبار الأجسام المضادة من ثم نقلهم لفندق الحجر الصحى المقرر الإقامة فيه لمدة 14 يوما .

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يذكر أن أستقبل مطار مرسى علم الدولى، منذ إنطلاق الجسر الجوى لعودة العالقين بالخارج حتى الأحد الماضي 13 رحلة طيران، تابعة للشركة الوطنية مصر للطيران، ضمن الجسر الجوى، لعودة العالقين بالخارج لبلدهم تنفيذًا لتعليمات للرئيس السيسى بعودتهم، وذلك بالتنسيق بين كلا من وزارات الطيران والهجرة والصحة، تعرف فى المعلومات الآتية على تلك الرحلات وكم نقلت على متنها من العائدين بالخارج.