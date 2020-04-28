شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا حول العالم تتخطى الـ212 ألف حالة و3ملايين و80 ألف مصاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تخطت وفيات فيروس كورونا المستجد حول العالم حاجز الـ 212 ألف حالة، فيما وصل أعداد المصابين بالفيروس إلى 3 ملايين و80 ألف حالة، وتم تسجيل ما يقرب من 930 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد متيرز".

كانت تخطت حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19"، حاجز الـ 200 ألف حالة وفاة فى مختلف دول العالم التى ظهر فيها الفيروس التاجى، الأحد المقبل، فيما اقتربت أعداد حالات الإصابة بالفيروس من 2 مليون و900 ألف حالة، وتم تسجيل أكثر من 820 ألف حالة شفاء، وذلك وفق موقع "ورلد ميترز".

وأعلنت السلطات الصينية عن عدم تسجيل أي وفيات جديدة بفيروس كورونا، وتم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في عموم البلاد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا بلغ 82836 والوفيات 4633.

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وسجلت روسيا، الثلاثاء، زيادة قياسية في أعداد المصابين خلال يوم واحد لتقترب الحصيلة الإجمالية من الـ100 ألف حالة، وأعلنت سنغافورة عن 528 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وفى الهند أعلنت وزارة الصحة عن تسجل 62 حالة وفاة و اكثر من 1500 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، وفيما تم تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في إسرائيل والإجمالي 15589، وتم الإعلان عن تسجيل 163 وفاة جديدة و1144 إصابة بفيروس كورونا في ألمانيا.

وكشفت جامعة جونز هوبكنز: 1303 إجمالي عدد الوفيات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث تعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من فيروس كورونا ويوجد بها ثلث إصابات العالم من فيروس كورونا.