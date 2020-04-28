شكرا لقرائتكم خبر عن الكرملين: ليس لدينا معلومات من قنوات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت موسكو أن ليس لديها معلومات من قنوات رسمية عن صحة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، بحسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

وردا على أسئلة الصحفيين قال ديميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، إن موسكو لا تملك معلومات من قنوات دبلوماسية رسمية حول صحة الزعيم الكورى الشمالى.

ياتى هذا فى الوقت الذى قال فيه وزير الوحدة الكورى الجنوبى "كيم يون -تشول" اليوم، الثلاثاء، إن الإعلام الكورى الشمالى مستمر فى بث تقارير عن ممارسة الزعيم الشمالى كيم جون أون لأعماله، فى إشارة إلى أنه يدير شئون الدولة كالمعتاد، وذلك وسط تكهنات مثارة حول الوضع الصحى للزعيم.

وظل كيم جونج أون بعيدا عن أعين العامة لمدة أسبوعين منذ أن شوهد للمرة الأخيرة أثناء مشاركته في اجتماع المكتب السياسى لحزب العمال الحاكم يوم 11 أبريل الجارى، ولكن الإعلام الشمالى يصدر تقاريرا تتناول أعمال الزعيم اليومية الروتينية، وفقا للوزير.

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وأضاف كيم، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، أن "منابر الإعلام الشمالي تصدر تقارير متعلقة بأعمال "كيم" منذ اشتراكه في اجتماع المكتب السياسي، ما يشير إلى أنه يدير شؤون الدولة على نحو طبيعي"، وفقا لما ذكره الوزير أمام نواب البرلمان.

ويبث الإعلام الشمالي الرسمي تقارير حول جدول أعمال كيم بما يشمل إرساله رسائل دبلوماسية وهدايا للمواطنين المكرمين، ولكن لم تقدم معلومات عن مكانه أو ظروفه الصحية.

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قد قال يوم الاثنين إن كيم البالغ من العمر 36 عاما حيا على الرغم من التكنهات بمرض عضال قد أصابه. وقال تامب إنه يأمل أن يكون بخير، وأضاف أن يعرف كيف حالته.