فيديو .. حكاية من 400 عام.. مذكرات موظف بريطانى عن الطاعون الأسود

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى وقت الحروب والأوبئة لا يبقى سوى توثيق التجارب وكتابة المذكرات كواحدة من أساليب التكيف، وهذا ما حدث مع " صمويل بيبيس " موظف مدنى بريطانى .
قام بتسجيل حياته اليومية لمدة عشر سنوات فى القرن السادس عشر لماذا؟ لتمر السنين ونكتشف كيف كان رد فعل دولته على الطاعون العظيم الذى ضربها فى 1665.
فماذا قال هذا الرجل؟ وكيف كانت الحياة وقتها؟ هذا ما نستعرضه في الفيديو التالى..
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