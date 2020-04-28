إجراءات صارمة.. وزير السياحة يتوعَّد المقصرين والمتعسفين ضد العاملين بالقطاع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

شدد الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، على ضرورة التزام كل المنشآت بسداد جميع مستحقات العاملين بها بصفة منتظمة؛ حيث إن العمالة هي العامل الأساسي في صناعة السياحة.

وقال الوزير، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن الوزارة لن تتهاون مع أي مقصر أو مَن يتعسف مع أي من العاملين بالقطاع، وستتخذ إجراءات صارمة تجاهه، حيث ألغت الوزارة خلال الأسبوعين الماضيين تراخيص فندقين بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ؛ لعدم صرف الأول مستحقات العاملين وقيام الثاني بتسريح بعض العاملين.

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جاء ذلك خلال اجتماع وزير السياحة والآثار، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ورؤساء مجالس إدارات الغرف السياحية، ورؤساء جمعيات مستثمري البحر الأحمر وشرم الشيخ وطابا، في حضور النائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة؛ لمناقشة ضوابط وإجراءات التعقيم والشروط الصحية الواجب توافرها في المنشآت الفندقية والمنتجعات والمنشآت السياحية؛ لضمان صحة وسلامة العاملين بها وتوفير كل سبل الوقاية والحماية للزائرين، عندما يتسني ذلك بعد عودة الحركة السياحية، وَفقًا للمعايير العالمية وإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وأطلع العناني الحضورَ على آخر المبادرات والقرارات التي اتخذتها الحكومة ومجلس النواب والبنك المركزي لدعم القطاع السياحي كونه من الصناعات التي تلعب دورًا محوريًّا في تعظيم وتنمية الدخل القومي للبلاد.

وفي نهاية الاجتماع، جرى الاتفاق على تضافر جميع الجهود والعمل بشكل مكثف خلال المرحلة الراهنة؛ لإعداد وتجهيز المنشآت الفندقية بجميع أنواعها والمنتجعات والمنشآت السياحية بجميع اشتراطات، الحماية والسلامة الصحية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية طبقًا للمعايير العالمية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية؛ للحفاظ على صحة العاملين بها وضمان استقبال الزائرين بالفنادق بعد عودة الحركة السياحية وطبع استيفاء الاشتراطات الصحية المقررة.