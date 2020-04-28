قتلت زوجها بالسم وأحرقت الشقة.. تفاصيل جديدة في جريمة الفجر بـ"شقة الهرم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

تفاصيل جديدة كشفتها تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة في اتهام ربة منزل بحرق منزلها والتسبب في وفاة زوجها بمنطقة الهرم.

مفاجأة جاءت في تقرير مفتش الصحة والمعاينة المبدئية لجثمان الضحية (50 سنة)، وتبين أن المتهمة وتبلغ من العمر 22 سنة دست له السُم في مشتملات الوجبة التي تناولها قبل خلودها للنوم في المساء.

لم تكتفِ الزوجة بذلك، وجمعت متعلقاتها الشخصية، ثم أضرمت النار في الشقة فجرا، وأسرعت بالهرب ليبدو الأمر حريق "قضاء وقدر" إلا أن كاميرا مراقبة رصدتها حال مغادارتها العقار في توقيت متزامن للحريق وضعتها في دائرة الاتهام.

النوبتجية المسائية بالقسم المتاخم لأهرامات الجيزة كانت على موعد مع بلاغ حريق شقة بشارع المنشية المتفرع من الطوابق بالقرب من إحدى المدارس، ورد من شرطة النجدة والعثور على جثة شبه متفحمة داخل إحدى الغرف.

انطلق رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص تفحم محتويات الشقة، ومصرع مالكها الخمسيني؛ اختناقا بالأدخنة وتفحم الجثة جزئيا، واختفاء الزوجة.

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فور إخطاره بالواقعة، وجه المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، بتكثيف التحريات حول الزوجة وطبيعة علاقتها الزوجية بالمتوفى، وسؤال حارس العقار.

تحريات الرائد إسلام السيد والنقيب محمد سعودي معاوني مباحث الهرم، توصلت إلى وجود خلافتا متكررة بين السيدة وزوجها، ووجود مشاهدات لها بترك العقار في توقيت متزامن لنشوب الحريق.

بالعرض على العميد طارق حمزة، رئيس قطاع غرب الجيزة، وجه بسرعة ضبط المشكو في حقها تنسيقا مع قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم.

وتمكنت قوة من ضبط المتهمة واقتيادها لديوان القسم. حاولت ذات الـ22 سنة إنكار معرفتها بالحريق، زاعمة تواجدها لدى أحد أقاربها تلك الليلة، قبل أن تدلي بالحقيقة لدى مواجهتها بالأدلة والتحريات.

أمام المقدم محمد الصغير رئيس مباحث الهرم، أقرت المتهمة بجريمتها قائلة "هو متجوز قبلي 3 مرات.. واحنا متجوزين من كام شهر.. طلبت منه نستقر في بلده بمحافظة سوهاج ورفض" شارحة "سميته وولعت في الشقة ولميت حاجتي وهربت".

تحرر المحضر اللازم، وأحاله العميد عاصم أبو الخير مدير المباحث الدنائية بالجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.