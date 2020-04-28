الداخلية تنجح في تحرير طفل اختطفه 4 عمال في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في تحرير طفل اخطتفه 4 عمال وساوموا أسرته على فدية مالية مقابل عودته، وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهمين.

تبلغ لمركز شرطة المنشأة من أحد المواطنين (مدرس- مُقيم بندر المنشأة) بغياب (نجل شقيقه -6 سنوات) أثناء لهوه أمام المنزل بدائرة المركز، وقرر أن شقيقه يعمل معلما بإحدى الدول العربية، وتلقيه اتصال من هاتف محمول "حدد رقمه" طلب منه المتصل مبلغ مالي كفدية لإطلاق سراح الطفل.

تم تشكيل فريق بحث جنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، أسفرت جهوده أن مرتكبي الواقعة (4 عمال - جميعهم مُقيمين بناحية بندر المنشأة بدائرة المركز).

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عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين وضبطهم، وأمكن تحرير المختطف من مكان احتجازه داخل منزل خاص بأحد المتهمين كائن بالظهير الصحراوي بدائرة المركز.

واعترف المتهمون بارتكابهم لواقعة خطف الطفل ومساومة أهليته على اعادته مقابل مبلغ مالي كفدية، وتم بارشاد أحدهم ضبط الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.