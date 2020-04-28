أخبار مصر | رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الجهاز الإداري

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر رئيس الوزراء يتابع إعادة هيكلة الجهاز الإداري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا صباح اليوم الثلاثاء؛ لمتابعة ملف إصلاح وإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة.

وحضر الاجتماع المهندس هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس الوزراء.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: إن الدكتور مصطفى مدبولي، استهل الاجتماع بالتأكيد مجددًا على ما يمثله الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة من فرصة تاريخية ليس فقط فيما يخص آليات العمل الحديثة والمميكنة، وإنما أيضًا لإعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة وفق أسس علمية منضبطة، تراعي الكفاءة في استغلال الموارد البشرية، وتتفادى أية ازدواجية بين الجهات التي تؤدى وظائف متماثلة، من أجل الوصول إلى الحجم الأمثل لجهاز إداري كفء.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، نتائج الاجتماعات التي تمت على مدى الفترة الماضية لدراسة وظائف ومهام مختلف وحدات الجهاز الإداري، وكذا الجهود التي تمت مع شركة "ماكنزي" في هذا الصدد، مؤكدا التوصل بدرجة كبيرة إلى تصور لخطة إعادة الهيكلة.

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وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور صالح الشيخ، أشار إلى ما قام به الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة من جهود لتحديث وميكنة ملفات العاملين بالجهاز الإداري، حيث تم حتى الآن، تدقيق وتحديث وميكنة ملفات ما يزيد على 2 مليون موظف، وجارٍ استكمال العمل من أجل الانتهاء من تحديث كل الملفات.

من ناحيته، عرض المهندس هاني محمود، آخر تطورات برامج التدريب التي يتم عقدها للموظفين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، وهي البرامج التي روعي في تصميمها أن تلبي احتياجات العمل في العاصمة الإدارية، وما تتطلبه من مهارات فنية وإدارية مختلفة.

وفي هذا الصدد، وجه رئيس الوزراء، بتكثيف الاهتمام بهذه الدورات خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من المدة الزمنية المتبقية قبل إتمام الانتقال من أجل صقل مهارات الموظفين.

كما وجه بعقد اجتماعات دورية لمجموعة العمل المكلفة بملف الإصلاح وإعادة الهيكلة، والتي تضم المهندس هاني محمود، والدكتور صالح الشيخ، والمهندسة راندة المنشاوي، من أجل التوافق حول التصور النهائي، بالتنسيق مع الوزراء المعنيين.