أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "اعرف بلدك أون لاين"

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق مسابقة "اعرف بلدك أون لاين" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، مسابقة تحت عنوان "اعرف بلدك أون لاين" للفئة العمرية من 18 حتى 40 عامًا؛ لتسليط الضوء على المواهب الشابة.

وترتكز فكرة المسابقة على اختيار أفضل صورة فوتوغرافية للمحافظات التي تقوم وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ رحلات "اعرف بلدك" إليها والتي تتمثل في محافظات "الأقصر، أسوان، القاهرة، الجيزة، الوادي الجديد، المنيا، الفيوم، الإسكندرية، بورسعيد، جنوب سيناء".

على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة باختيار محافظتين كل أسبوع ليمثلا محور المسابقة، ويقوم بتحكيم الأعمال المقدمة الأستاذ الدكتور احمد فؤاد هنو عميد كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، وتمنح وزارة الشباب والرياضة جوائز مالية للفائزين.

وتدور مسابقة "اعرف بلدك أون لاين" الأسبوع الجاري حول محافظتى الإسكندرية والأقصر، حيث يتم اختيار أفضل صورة فوتوغرافية لكل من محافظة الاسكندرية والأقصر.

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ويُشترط أن تكون الصورة المقدمة من عمل المتسابق وبصيغة jpg - جودة عالية للهواه أو غير المتخصصين، وصيغةRaw للمتخصصين، ومسموح باستخدام برامج معالجة جودة الصورة فيما يخص تحسين قيمة الألوان دون التغيير في أصل تكوين الصورة مع ذكر البرنامج المستخدم.

واشترطت وزارة الشباب والرياضة أن يشارك كل متسابق بعمل فني واحد فقط، وأن يكون العمل ابداعيًا أصيلًا لصاحبه غير منقول أو مقتبس من عمل آخر ولم يحصل على جائزة في أي مسابقة، وعدم التوقيع على الصورة الفوتوغرافية باسم صاحبها نهائيا، مع كتابة فلسفة الصورة في ثلاثة أسطر.

كما اشترطت أن يكون التصوير بأي نوع من أنواع الكاميرات، مع كتابة نبذة عن نوع الكاميرا المستخدمة، كما أن أي عمل يُستخدم فيه وسائل تقنية أو جرافيكية يتم يذكره بين قوسين (تصوير فوتوغرافي تجربيبي) وإن لم يذكر ذلك سوف تستبعد الصورة.

وأوضحت أنه سيتم استبعاد الصورة المنقولة أو المأخوذة من على شبكة المعلومات "الإنترنت" مع ضرورة إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي، وتعتبر الصور المقدمة المشاركة في المسابقة من حق وزارة الشباب والرياضة وليس من حق المتسابق المطالبة بها.

وتقوم وزارة الشباب باستقبال الأعمال علي البوابة الإليكترونية للوزارة "بوابة مصر للشباب والرياضة" في الفترة من 28 أبريل الجارى وحتى 10 مايو المقبل عبر الرابط التالي اضغط هنا، ويتم فرز الأعمال المقدمة إلكترونيًا ومطابقتها لشروط المسابقة واستبعاد الصور التي لا تنطبق عليها شروط المسابقة.

وكانت أعلنت وزارة الشباب والرياضة، خطة الفعاليات الثقافية والفنية، خلال شهر رمضان المبارك، والتى تأتى ضمن استراتيجية الوزارة بإبراز دور الإبداع فى بناء الانسان وتنمية الوعي، وتشمل أنشطة متنوعة يتم تنفيذها on line، على الموقع الرسمى للوزارة.