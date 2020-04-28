أخبار مصر | "القوى العاملة": التفتيش على 4435 منشأة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر "القوى العاملة": التفتيش على 4435 منشأة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تابع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، من خلال غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بديوان عام الوزارة وجميع مديريات القوى العاملة، على مستوى 27 محافظة، لحظيًا الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المطبقة من قبل المصانع والشركات والمنشآت لحماية العمالة، فضلا عن اتباع إجراءات الوقاية الشخصية من ماسكات وقفازات، وذلك من خلال مفتشى العمل والسلامة والصحة المهنية.

وأظهرت التقارير الواردة من المديريات لغرفة العمليات بالوزارة، أنه تم التفتيش ومتابعة 4435 منشأة خلال الفترة من 30 مارس حتى 27 أبريل الجاري على الإجراءات الاحترازية على مستوى المحافظات.

وقامت مديرية القوى العاملة بالشرقية، بالتفتيش ومراجعة استيفاء التطهير الدوري، وتوافر مهمات سلامة العمال في 376 منشأة، وكذا 320 منشأة في البحيرة، و307 منشآت في سوهاج، و306 منشآت في الجيزة، و287 منشأة في الإسكندرية، و260 منشآت في القليوبية، و257 منشأة في دمياط، و193 منشأة في جنوب سيناء، و190 منشأة في الغربية، و188 في كل من القاهرة، والدقهلية، و186 منشأة في المنيا، و178 منشأة في كفر الشيخ.

كما تم التفتيش على 163 منشأة بأسوان، و158 بأسيوط، 110 منشآت بقنا، و106 منشآت بالمنوية، وأقل من 100 منشأة في باقي المحافظات.

وأظهرت التقارير أن هناك 313 منشأة قامت بتخفيض العمالة والعمل بنظام التناوب ، و28 منشأة اتخذت الإجراءات الاحترازية.

وقال الوزير للمسئولين عن غرفة العمليات الدائمة، والمشكلة بجميع مديريات القوى العاملة: "يجب أن نعمل من أجل التغلب على تلك الأزمة، باعتبارها وضعا استثنائيا، والتعامل مع أي مشكلة فور حدوثها، ما يحتاج من الجميع العمل بمنظومة الفرد الواحد للمحافظة على رونق الصورة ونظافتها ببذل الجهد أضعاف الأضعاف عما سبق لوضع الآليات اللازمة لتخطي تلك الأزمة".

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وتابع سعفان الجدول الزمني المحدد للتطهير والتعقيم داخل الوزارة ومديرياتها، وتحديد الكميات المطلوبة وحصرها وتوفيرها، بحيث يكون التعقيم والرش كل 48 ساعة منعا لأي تداعيات قد تؤثر على العاملين والمواطنين.

استئناف تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب و"كعب العمل" والعمالة غير المنتظمة

وأصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، توجيهات لمديري مديريات القوى العاملة بالمحافظات، في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 939 لسنة 2020، المتضمن في مادته السادسة استثناء مكاتب العمل من قرار تعليق جميع الخدمات التي تقدمها الوزارات والمحافظات أمام المواطنين.

وتضمنت التوجيهات استئناف مديريات القوى العاملة أو المناطق أو المكاتب التابعة لها -بحسب الأحوال- تقديم خدمات تراخيص عمل الأجانب، وشهادات القيد "كعب العمل"، والعمالة غير المنتظمة فقط من دون غيرها من باقي الخدمات، وذلك لحين صدور تعليمات جديدة.

وأكدت التوجيهات ضرورة مراعاة المسافات الأمنة، وكثافة أعداد المواطنين داخل المكاتب في أثناء تقديم الخدمات المذكورة، بحيث يحظر تقديمها بشكل يترتب عليه حدوث تجمعات أو تجمهر للمواطنين، ويكون مدير المديرية أو المنطقة أو المكتب -بحسب الأحوال- مسئولا عن تنظيم التعامل مع الجمهور ومنع الزحام والتكدس داخل مكان العمل.

وشددت التوجيهات، على أنه إذا تطلب تقديم إحد الخدمات المذكورة وقت يزيد على 15 دقيقة، يتم استلام المستندات المطلوبة من المواطن للحصول على الخدمة وتحديد موعد آخر (في نهاية اليوم أو في اليوم التالي) لاستلام الخدمة أو الوثيقة المطلوبة منعا للتكدسات والازدحام.