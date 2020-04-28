أخبار مصر | إزالة مول تجاري و6 عقارات لمخالفتهم في عدة مناطق بالجيزة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر إزالة مول تجاري و6 عقارات لمخالفتهم في عدة مناطق بالجيزة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: إن إزالة مخالفات البناء والتعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، مستمرة يوميا لردع المخالفين.

وشدد محافظ الجيزة، على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى الانتهاء من عمليات الإزالة للمنشآت المخالفة حتى سطح الأرض لعدم تكرار المخالف.

وأشار إلى أنه تم إزالة مول تجاري تحت الإنشاء بمساحة 800 متر بدون ترخيص عى طريق مصر أسيوط نطاق مدينة الحوامدية، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ولفت إلى أنه جارٍ الانتهاء من إزالة 6 عقارات مخالفة تتراوح ما بين 8 إلى 13 دورًا، وهي عقار مخالف بشارع عبدالله كامل من شارع المدبح بالمنيب بحي جنوب الجيزة والعقار رقم 13 شارع النادي بحي العمرانية، وإزاله عقار مخالف بشارع المهندس متفرع من عز الدين عمر آخر بشارع مسجد الأنوار بنطاق حي الطالبية.

وفي حي الهرم، تم البدء في إزاله عقار متعدٍ على الشارع التخطيطي بشارع نبيل طه، بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء بعقار يقع بشارع صبري مكي من شارع رشاح أبو عوض كفر المنفى من المجزر الآلي.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بشن حملات إزاله يومية على العقارات والمنشآت المخالفة مع إعطاء الأولوية للمخالفات الكبيرة لتكون رسالة رادعة لكافة المخالفات.

وأشار إلى أنه تم إزالة 10 حالات مبانٍ مخالفة بقرية مزغونة بمركز البدرشين وإزالة 6 حالات تعدٍ على الأرض الزراعية بمساحة 962 مترا بقرى بيدف وبرويش وعزبة التابوت بمركز ومدينة العياط.

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ولفت إلى أنه في حي الوراق تم استكمال إزالة 35 عقارا مخالفا بعزبة الخلايفة، وإزالة مبانٍ في المهد أسوار بكورنيش النيل بجوار مصنع البويات.

جزاءات رادعة.. حظر التسول بملابس عمال النظافة في الجيزة

وفي سياق آخر، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، تطبيق جزاءات مشددة علي أي عامل من هيئة النظافة يتم ضبطه يستغل ملابس العمل في أعمال التسول خلال شهر رمضان.

وأوضح المحافظ في بيان رسمي، أن بعض من العمال غير المنتمين لهيئة النظافة يقومون بإرتداء ملابس تشبه الملابس المخصصة للعمال بالهيئة ويمارسون التسول، مما يشوه من صورة عمال الهيئة المكافحين والذين يؤدون واجبهم الوظيفي على أكمل وجه دون انتظار مقابل.

ووجه المحافظ رئيس هيئة النظافة بشن حملات مشتركة بالتنسيق مع شرطة المرافق علي الطرق والشوارع الرئيسية لضبط أي متسول يرتدي زي عمال هيئة النظافة والتحقق من هويته واتخاذ الاجراءات القانونية حياله.

ودعا "راشد" مواطني الجيزة للإبلاغ الفوري عن مثل هذه الممارسات وعدم التجاوب لأي فرد يتسول بزي عامل النظافة، مؤكداً أنهم يمارسون الغش والتدليس علي المواطنين خاصه خلال شهر رمضان الكريم، كما وجه المحافظ بمتابعة دورية لدوريات العمل لفرق النظافة خلال شهر رمضان سواء قبل أو بعد الافطار للتأكد من أداء واجباتهم الوظيفية دون تقصير.

ونوه بأنه سيتابع يومياً حاله النظافة قبل وبعد الافطار ولن يتم السماح بإنخفاض مستوي النظافة خاصه بعد ما تشهده شوارع المحافظة من تطور ملحوظ في النظافة اشاد به العديد من المواطنين، كما أشار راشد أنه سيتم مكافأة العمال المجتهدين والمخلصين في عملهم نهاية شهر رمضان تتويجا لما بذلوه من جهد خاصه في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من تداعيات فيروس كورونا.