أخبار مصر | وزيرة التضامن تستعرض تقريرا للهلال الأحمر حول أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تستعرض تقريرا للهلال الأحمر حول أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت نفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ونائبة رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري، تقريرا من الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر، حول جهود الهلال الأحمر خلال أزمة فيروس كورونا.

وقال الدكتور رامي الناظر، المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري: إن الهلال الأحمر المصري مستمر للأسبوع الخامس على التوالي في تنفيذ تدخلات ميدانية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) من خلال فرق ميدانية منتشرة على مستوى الجمهورية تقوم بعمليات تعقيم وتطهير لمؤسسات الدولة التي تقدم خدمات للجمهور وتوزيع المساعدات على الأسر الأكثر احتياجا.

وأضاف "الناظر" أنه تم تقديم خدمات التطهير والتعقيم للبنوك ومكاتب البريد والمدارس المجهزة لصرف المعاشات بإجمالي 361 حملة تطهير وتعقيم لما لهذه المؤسسات من دور حيوي في تقديم الخدمات الأساسية للجمهور.

وتابع أن الهلال الأحمر المصري، على مدار الأسبوع الماضي، نظم عدة حملات موسعة استهدفت أعمال تنظيم جموع المواطنين المستحقين للمعاشات والعمالة غير المنتظمة المستفيدين من معاش تكافل وكرامة بعدد 180 مكتب بريد في 22 محافظة.

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وأوضح أن هذه الأعمال تضمنت أيضا 380 حملة توعية للمواطنين بطرق الوقاية من الفيروس وأهمية المحافظة على مسافات التباعد الاجتماعي للحد من مخاطر انتشار العدوى.

وأردف "الناظر" أن فرق الهلال الأحمر المصري قامت بتوزيع 1100 كرتونة مواد غذائية للمتضررين بعدد 9 محافظات وهم (إسكندرية – الغربية – المنيا – قنا – الجيزة – القليوبية – دمياط – البحيرة – أسيوط) بالإضافة إلى أكثر من 230 كرتونة مواد غذائية تم توزيعها بمحيط القاهرة الكبرى.

وأورد أنه تم تنفيذ تلك المهام من خلال 1170 متطوع يوميا على مدار أسبوع بمتوسط عدد 672 ساعة عمل.

ويقدم الهلال الأحمر المصري خدماته من خلال غرفة عمليات تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع للمتابعة وتقديم خدمات الدعم النفسي والدعم الميداني للفرق المنفذة للمهام في كافة المحافظات وذلك من خلال 5472 متطوعا تم تدريبهم على ذلك.

ويأتي ذلك إنطلاقا من المسئولية الاجتماعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع الأهلي وفى إطار خطة معاونة أجهزة الدولة المختلفة لمجابهة خطر فيروس (كورونا) المستجد واتخاذ كافة الإجراءات الاستباقية التي تكفل وقاية أبناء الشعب المصري.