أخبار مصر | وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات الصلبة

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرا الإنتاج الحربي والبيئة يتابعان مستجدات منظومة المخلفات الصلبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بحث وزير الدولة للإنتاج الحربي، الدكتور محمد سعيد العصار، مع الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، آخر المستجدات للموقف التنفيذي لمنظومة تدوير المخلفات الصلبة واتخاذ الإجراءات الوقائية للعاملين عليها، وذلك خلال اجتماعهم بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.

وشهد الاجتماع بحث وضع حلول سريعة ومستدامة لمشكلة النظافة والقيام ببعض التدخلات السريعة للتخلص الآمن من النفايات في المحافظات المختلفة وبخاصة المناطق المحظورة والخاصة بالحجر الصحي في ظل الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (covid – 19 ) وكذا ورفع كفاءة المنظومة بصورة عاملة.

وخلال اللقاء استعرض "العصار" جهود وزارة الإنتاج الحربى لتأهيل ورفع كفاءة مصانع المعالجة وإعادة التدوير بعدد من المحافظات بما يساعد في تحسين مستوى النظافة لما يخدم مصلحة المواطن.

وأكد "العصار" أن الوزارة على استعداد تام لتسخير إمكانيات الإنتاج الحربي من معدات وعربات "ماز" وكذلك تلبية كافة متطلبات العاملين على منظومة النظافة بتقديم المطهرات والمعدات الوقائية لإجراء عمليات التطهير بصفة دورية وكذا تطهير جميع المعدات المستخدمة في عمليات الجمع والنقل وغيرها. وأضحت الوزيرة أن وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تتابع، والتخلص الآمن من المخلفات وإنشاء ورفع كفاءة مصانع لتدوير المخلفات المدرجة بالخطة. وقالت الوزيرة: إنه منعًا لانتشار العدوى بين العاملين في مجال التخلص من المخلفات، يتم التنبيه عليهم بإتباع الإجراءات الوقائية بشكل صارم وبخاصة العاملين فى مجال منظومة جمع ونقل المخلفات مما يتطلب توفير المعدات الوقائية من مطهرات وكمامات وأدوات تعقيم خاصة، ما يجعل التعاون بين الوزارتين ضروري لتوفير كافة المعدات الوقائية للعاملين وللمنظومة ككل بما يضمن السلامة والصحة المهنية للعاملين وأسرهم.