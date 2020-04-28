أخبار مصر | مستشار رئيس تشاد يشيد بمبادرة السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس تشاد يشيد بمبادرة السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، محمد صالح عبد الجليل، مستشار رئيس جمهورية تشاد، بحضور الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة.
وتأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.
وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.
وأكد محمد صالح عبد الجليل، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.
كما أثنى على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.
وأشاد "عبد الجليل" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية المهمة بالقارة الأفريقية.
وأشار إلى تطلع بلاده لمشاركة "العربية للتصنيع" في مشروعات التنمية بتشاد ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، وتدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة.
من ناحيته، أشار الفريق "التراس" إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية.
وأشار "التراس" إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة تشاد، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.
وأضاف أننا اتفقنا أيضا على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات.
وشدد "التراس" على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.
تعافي 1236 مصابا بكورونا
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.
تسجيل 248 حالة إصابة بكورونا
وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
وذكر مستشار الوزيرة أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و337 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.
وتم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.