أخبار مصر | مستشار رئيس تشاد يشيد بمبادرة السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس تشاد يشيد بمبادرة السيسي لدعم الشراكة المصرية الأفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، اليوم الثلاثاء، محمد صالح عبد الجليل، مستشار رئيس جمهورية تشاد، بحضور الدكتور الأمين الدودو عبد الله الخاطري، سفير جمهورية تشاد بالقاهرة.

وتأتي تلك الزيارة في ظل استراتيجية الدولة للانفتاح على إفريقيا وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفتح آفاق جديدة من التعاون والتكامل لتحقيق آمال وطموحات شعوبنا الأفريقية.

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين في مجال الصناعات المختلفة والاستفادة من الإمكانيات المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع لتلبية إحتياجات المشروعات التنموية بجمهورية تشاد الشقيقة.

وأكد محمد صالح عبد الجليل، حرص بلاده تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع مصر كدولة رائدة بالقارة الإفريقية، مشيدا بالنهضة التنموية التي تشهدها مصر وخطواتها غير المسبوقة للتحول الرقمي.

كما أثنى على مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشراكة المصرية الإفريقية في كافة المجالات التنموية.

وأشاد "عبد الجليل" بالدور الإيجابي للهيئة العربية للتصنيع وبصماتها البراقة في العديد من المشروعات التنموية والاستراتيجية المهمة بالقارة الأفريقية.

وأشار إلى تطلع بلاده لمشاركة "العربية للتصنيع" في مشروعات التنمية بتشاد ومجالات الصناعة المختلفة ومنها الصحة والصناعات الطبية وأدوات التعقيم الوقائية والإتصالات والإلكترونيات والتحول الرقمي والطاقة المتجددة ومحطات تنقية مياه الشرب والصرف الصحي واللمبات الليد ومجال ترشيد المياه والطاقة وغيرها من مجالات التنمية، وتدريب الكوادر البشرية بوحدات ومراكز التدريب بالهيئة.

من ناحيته، أشار الفريق "التراس" إلى أن الهيئة العربية للتصنيع تضع كافة إمكانياتها وخبراتها الفنية والتكنولوجية لخدمة قارتنا الإفريقية.

وأشار "التراس" إلى بحث المُشاركة في مشروعات التنمية وتلبية إحتياجات أشقائنا بدولة تشاد، خاصة في ظل تشكيل تحالف مصري من الهيئة وبعض الشركات الوطنية والعالمية للعمل علي نقل التجربة التنموية المصرية لكافة أرجاء قارتنا السمراء.

وأضاف أننا اتفقنا أيضا على المشاركة في مشروعات البنية التحتية والرقمنة والأرشفة الإلكترونية وتبادل الزيارات.

Advertisements

وشدد "التراس" على أهمية التدريب في مجالات متعددة وتأهيل الكوادر الفنية بجمهورية تشاد بمصانع الهيئة العربية للتصنيع.