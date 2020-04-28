مصر | النيابة تعاين جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بدار السلام

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر النيابة تعاين جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها بدار السلام والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، اليوم الثلاثاء؛ لمعاينة جثة سيدة سقطت من شرفة منزلها للوقوف على ملابسات الحادث، كما امرت بتحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من المقدم وسام عطية رئيس مباحث قسم شرطة دار السلام مفادة وجود متوفية بأحد الشوارع منطقة اندريا بدائرة القسم.

وانتقل الرائد أحمد مختار معاون أول مباحث دار السلام إلى مكان الواقعة، ووجد جثة سيدة مصابة بكدمات وكسور بمختلف أنحاء الجسم، وتم نقل الجثة إلى المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وبعمل التحريات دلت أن السيدة مال توازنها ولا يوجد شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة التي تولت النيابة التحقيقات.