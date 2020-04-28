مصر | مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم

كتب هاني نصر العربي في الثلاثاء 28 أبريل 2020 03:21 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجآت حول إشعال ربة منزل النيران في زوجها بالهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سمته وجمعت متعلقاتها، ثم ولعت في الشقة وهربت.. هكذا قتلت ربة منزل عشرينية العمر زوجها الخمسيني العمر، بمنطقة المنشية التابعة لحي الهرم، غرب الجيزة.

نفذت الزوجة العشرينية العمر جريمتها فجر ثالث أيام الشهر المبارك، حيث دست له السم في احدي مشتملات وجبة تناولها قبل استغراقه في النوم، وجمعت متعلقاتها، وأضرمت النيران في الشقة، وفرت هاربة.. "كنت فاكراه هيموت بسبب الحريق ومحدش يعرف اني قتلته".

اختفاء الزوجة من الشقة لحظة احتراقها، ووصول قوات الأمن، وضعت أصابع الشك حولها وتورطها في الجريمة لاختفائها في ظروف غامضة.

اختناق وجثة متفحمة وزوجة مختفية.. هكذا كان المشهد داخل الشقة السكنية محل الحريق بعد قيام الزوجة بجمع متعلقاتها، وإضرام النيران في شقة الزوجية، لوجود خلافات بينها وبين المجني عليه، ما أسفر عن مصرع الزوج خنقًا، ثم تفحم جثته واحتراق الشقة.

واعترف ربة المنزل العشرينية العمر بإضرام النيران في شقة الزوجية بعد جمعها متعلقاتها، بمنطقة الهرم، بارتكابها الجريمة لوجود خلافات بينها وبين زوجها.. "مكنش عايز يسكني في البلد علشان أنا مراته الثانية".

وقالت المتهمة صاحبة الـ 22 عاما، خلال التحقيقات التي أجريت معها، إنها متزوجة من المجني عليه الخمسيني العمر منذ حوالي عام، وكانت تقيم رفقته بشقة بمنطقة المنشية نطاق قسم شرطة الهرم.

وأضافت المتهمة، أنه تزوج 3 مرات قبلها، وأنها طلبت من المجني عليه، أن يتوجها إلى السكن في بلدته بإحدي محافظات الصعيد لكنه كان يرفض، لكونها الزوجة الثانية.. "كان خايف مراته الأولي تعرف"، مشيرة إلى أنهما زادت خلافاتهما خلال الفترة الأخيرة.

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وواصلت المتهمة خلال التحقيقات بأنها انتظرت استغراق زوجها في النوم في ساعات متأخرة من الليل " بعد صلاة الخليج 365"، وجمعت متعلقاتها وأضرمت النيران في شقة الزوجية، وفرت هاربة.

وتمكنت أجهزة الأمن بالجيزة من القبض على ربة منزل لاتهامها بإضرام النيران في شقة الزوجية، مستغلة استغراق زوجها في النوم، بمنطقة الهرم، غرب الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان قد تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة الهرم بورود بلاغا من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل احدي الشقق السكنية بمنطقة المنشية، نطاق القسم.

وبدوره دفع اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بقوات الحماية المدنية مدعومين بسيارات الإطفاء، وتمكنت القوات من السيطرة على الحريق بعد تفحم محتويات الشقة.

قوة أمنية من القسم برئاسة المقدم محمد الصغير رئيس وحدة مباحث القسم، ومعاونه الرائد إسلام السيد، انتقلت إلى مكان البلاغ، وبالفحص والمعاينة عُثر على جثة قاطن الشقة خمسيني العمر، داخل احدى غرف الشقة ومتفحمة، وتبين عدم تواجد الزوجة، أو أي من متعلقاتها.

اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، شكل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة، ترأسه العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، وتوصلت جهوده إلى أن الزوجة المتهمة في ارتكاب الجريمة.

أُعدت مأمورية برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث الهرم، وتمكنت من القبض على المتهمة، واقتيادها إلى ديوان القسم، وبمواجهتهما اعترفت بارتكابها الواقعة، لوجود خلافات زوجية بينها وبين المجني عليه.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، وصرحت بدفن جثة المجنى عليه.