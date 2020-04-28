شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بورسعيد: رفع كفاءة وتطوير جميع الأسواق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اجتمع اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، مع رؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد لمتابعة أخر مستجدات الموقف التنفيذى من المشروعات الجارية بنطاق المحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد السكرتير العام للمحافظة وعبدالعظيم رمضان السكرتير العام المساعد والشركات الهندسية المنفذة للمشروعات .

و وجه اللواء عادل الغضبان رؤساء الأحياء بضرورة تكثيف الجهود في أعمال صيانة الأعمدة الكهربائية وإضاءة الشوارع، مشيرا أنه يجرى العمل في زراعة أعمدة كهرباء جديدة وكذلك رفع كفاءة أعمدة الكهرباء في مختلف الأحياء، والمتابعة المستمرة في هذا الشأن .

وناقش محافظ بورسعيد مع رؤساء الأحياء رفع كفاءة جميع الأسواق بالمحافظة ومتابعة الأسواق بعد إزالة الاشغالات منعا لعودتها مرة ثانية بما يتناسب مع الشكل الحضارى للمحافظة، لافتا إلى أهمية التعاون والتنسيق بين رؤساء الأحياء والجهات المنفذة للمشروعات الحالية بما يضمن تنفيذ الأعمال وفقا للجداول الزمنية المحددة .

واستعرض اللواء عادل الغضبان مع الحضور الموقف التنفيذى الحالى لعدد من المشروعات الخدمية في مجال تطوير ورفع كفاءة الطرق والمحاور بالمحافظة ووجه بالاستمرار في أعمال إعاده الشىء لأصله، مشددا على تكثيف أعمال النظافة ورفع كفاءة الأحياء والعمل بكل حزم في إزالة الاشغالات والتعديات على أراضى الدولة وعدم التهاون مع المخالفين .